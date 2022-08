Alguien ha hackeado los tractores John Deere para arreglarlos libremente. Lo primero que ha hecho: ejecutar Doom

La obsesión por que 'Doom' funcione en los sitios más random es real. Llevamos lustros viendo cómo el mítico juego se utiliza como prueba (inútil en muchísimos casos) de que un dispositivo extraño es capaz de ejecutarlo. No por nada en concreto, sino porque sí. Es el 'Hello World' de los videojuegos, y hoy hemos vuelto a toparnos con otro gracioso ejemplo de esto.

Sick Codes es un investigador de ciberseguridad que al que una modder de Doom, @Skelegant, ha ayudado a ejecutar el mítico juego en un tractor de John Deere. El proceso para conseguirlo, a diferencia de otras ocasiones, no ha sido nada sencillo, no tanto por el juego en sí sino por el jailbreak que ha habido que hacerle al tractor, que era el objetivo principal de esta operación, según cuenta WIRED.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR