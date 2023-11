India quiere recibir a los portacontenedores más grandes del mundo, así que está construyendo este megapuerto para conseguirlo

India quiere ser parte del selecto club de países que ostentan algunos de los megapuertos más grandes del mundo, una pieza clave del comercio marítimo internacional en el que, de alguna u otra forma, todos participamos. En la actualidad, según datos del Departamento de Marina de Hong Kong, China, Singapur, Corea del Sur y los Países Bajos son los auténticos protagonistas de este sector.

La posición de los mencionados países en el ranking se debe a una combinación de múltiples factores entre los que destacan su ubicación estratégica, potentes inversiones y obras de tamaño colosal. El Gobierno de Narendra Modi cree que India tiene todos lo ingredientes para hacer que el país se integre perfectamente a las rutas marítimas más importantes, así que ha empezado a tomar acción.

El megapuerto de Vizhinjam

India, pese a su ubicación estratégica entre el Canal de Suez y el Estrecho de Malaca ha observado desde un lugar secundario cómo la capacidad mundial de contenedores ha crecido sustancialmente durante los últimos años hasta superar los 350 millones de TEU (unidad que suele utilizarse para expresar el tamaño de un contenedor estándar de 20 pies). Ahora cree saber por qué esto ha sido así.

El propio Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables reconocía que el país no contaba con la infraestructura necesaria para recibir a los portacontenedores que se mueven por el mundo que, por cierto, son cada vez más grandes. No solo se trataba de la ausencia de puertos, sino de grúas, capacidad de gestión, herramientas de automatización, fuerza laboral y conectividad.

Ante esta realidad, el Gobierno impulsó un plan conocido como Maritime India Vision (MIV) 2030 que tiene como objetivo modernizar su infraestructura portuaria actual, así como también crear nuevos megapuertos con capacidad de transbordo. Uno de los proyectos más destacados relacionados a esta iniciativa es el del puerto de Vizhinjam situado en la capital del estado de Kerala.

Ubicación geográfica del megapueto de Vizhinjam

El nuevo megapuerto de Vizhinjam está siendo construido por Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., una de las tantas compañías del conocido como “rey de la infraestructura” de India, el magnate Gautam Adani. El grupo no solo está construyendo la obra que culminará en 2030, sino que también será el encargado de administrar y operar los centros de transbordo.

Vista aérea del Megapuerto de Vizhinjam

Después de meses de espera, India inauguró el pasado domingo la primera fase del proyecto, dando inicio a un ambicioso proyecto que abarca tres ejes: el primer megapuerto automatizado del país, el primer puerto situado junto a una ruta marítima internacional y el primer puerto con terminales de aguas profundas preparado para recibir a los portacontenedores más grandes del planeta.

Adani Port explica que el proyecto estará acompañado de la infraestructura adicional necesaria para gestionar los portacontenedores. Además del calado, las grúas y las plataformas para recibir a los buques, la zona se encuentra rodeada de enlaces por carretera y ferrocarril. También señalan que están en conversaciones para que compañías portuarias trasladen sus bases a Vizhinjam.

Este importante movimiento de India a nivel logístico puede entenderse mejor en un contexto donde el país está buscando convertirse en el epicentro global de la fabricación, título hasta ahora en manos de China. Contar con cierta versatilidad a nivel de transporte es un elemento clave tanto para obtener materias primas como para su distribución una vez que salen de las líneas de producción.

