Samsung Neo QLED 8K y 4K (2022), primeras impresiones: mini-LED de 2ª generación y 144 Hz para asaltar la gama alta

Los televisores Neo QLED con panel 8K y 4K UHD que nos propone Samsung este año están a punto de llegar a las tiendas. Y hemos tenido la oportunidad de verlos en acción. Su base tecnológica es la misma sobre la que se erigieron los modelos de 2021, pero esto no significa en absoluto que no incorporen novedades; sí las tienen, y son importantes.

Desde un punto de vista estrictamente técnico las mejoras que a nosotros nos parecen más relevantes son las que intervienen en el rendimiento de la retroiluminación mini-LED. El año pasado esta tecnología ya estaba presente en los modelos 8K y los 4K UHD más sofisticados, pero este año, como veremos en este artículo, los ingenieros de Samsung han introducido varias mejoras muy relevantes que nos prometen tener un impacto beneficioso en la calidad de imagen global de los televisores Neo QLED de 2022.

No obstante, el alcance de las novedades no se limita solo al hardware de estas teles; su sistema operativo también ha sido refinado con el propósito de mejorar nuestra experiencia. Y, además, este año los 144 Hz están disponibles en un abanico de tamaños más amplio. De hecho, ahí va un espóiler de lo que veremos más adelante: uno de los televisores con panel de 144 Hz nos parece una alternativa muy interesante a los monitores gaming de gran formato. Ahí queda eso.

Neo QLED 8K (2022): la tecnología mini-LED ha alcanzado la madurez

En la tabla de especificaciones que publicamos debajo de estas líneas hemos recogido las características más relevantes de los televisores Neo QLED de 2022 con panel LCD VA 8K. Y, como podéis ver, las diferencias entre ellos más importantes residen en el rendimiento de la retroiluminación mini-LED, incluidas la capacidad máxima de entrega de brillo y la relación de contraste; las prestaciones sonoras de estos televisores, y, por último, su conectividad.

Eso sí, estos son los tres televisores más avanzados que nos propone esta marca este año, por lo que comparten buena parte de sus características más allá de la matriz LCD VA con resolución 8K que late en su interior. Su procesador de imagen es el mismo; los tres incorporan una matriz de diodos mini-LED de segunda generación, y, además, nos proponen conectividad HDMI 2.1 completa en las cuatro entradas disponibles.

No cabe duda de que para los usuarios es una noticia estupenda que por fin la norma 2.1 esté disponible en todos los conectores HDMI, y no solo en uno o dos (más adelante veremos que los televisores Neo QLED 4K UHD también tienen cuatro puertos HDMI 2.1). LG fue la primera marca que desplegó esta conectividad en todos los conectores HDMI de sus televisores de gama alta, por lo que es justo que le reconozcamos el mérito de haber tirado de este carro.



qn900b qn800b qn700b panel Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz Neo QLED LCD VA 8K de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco de 120 Hz resolución 7680 x 4320 puntos 7680 x 4320 puntos 7680 x 4320 puntos retroiluminación Mini-LED Mini-LED Mini-LED tamaños disponibles 65, 75 y 85 pulgadas 75 y 85 pulgadas 55, 65 y 75 pulgadas brillo Quantum HDR 4000 (65'' 3000) Quantum HDR 2000 Quantum HDR 2000 Micro Dimming Ultimate 8K Dimming Pro Ultimate 8K Dimming Pro Ultimate 8K Dimming Pro procesador de imagen Neural 8K con IA Neural 8K con IA Neural Lite 8K con IA hdr HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG sonido 6.2.4 canales 90 vatios Dolby Atmos OTS Pro 4.2.2 canales 70 vatios Dolby Atmos OTS+ 4.2 canales 60 vatios Dolby Atmos OTS Lite conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 3 x USB, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 3 x USB, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Blueooth 5.2 Wi-Fi 6 Blueooth 5.2 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 sistema operativo Tizen OS Tizen OS Tizen OS precio Desde 4998,99 euros (65 pulgadas) Desde 5699 euros (75 pulgadas) 3698,99 euros (65 pulgadas)

Durante la presentación de estos televisores tuve la oportunidad de hablar con varias personas de Samsung que tienen responsabilidad técnica, y me confirmaron que la matriz mini-LED de 2ª generación que incorporan integra unos diodos más eficientes que están diseñados para reducir la dispersión de la luz. Esta característica persigue optimizar el control de la luz con el propósito de que llegue únicamente a aquella zona del panel sobre la que debe actuar.

Además, estos diodos mini-LED minimizan la emisión de luz residual, por lo que sobre el papel esta tecnología debería permitir a estos televisores entregarnos unos negros más profundos que los modelos del año pasado. Aunque no he podido confirmarlo, también parece razonable asumir que los ingenieros de Samsung habrán refinado el algoritmo que se responsabiliza de la atenuación local de la retroiluminación. Cuando tengamos la oportunidad de analizar a fondo uno de estos televisores os confirmaremos si realmente ha sido así.

Samsung QN900B de 85 pulgadas con panel Neo QLED LCD VA 8K. Esta fotografía está tomada expresamente con muy poca luz ambiental para que recoja con la máxima precisión posible la calidad de imagen de este televisor.

Por otro lado, la apuesta estética de estos televisores es esencialmente la misma de los modelos del año pasado. Sus marcos son tan finos que a cierta distancia casi pasan totalmente inadvertidos; su peana central es estilizada, y, por último, el módulo One Connect es lo suficientemente fino para que podamos acoplarlo directamente a la parte posterior de la peana si preferimos que no ocupe espacio sobre la superficie en la que hemos colocado el televisor. Además, como en los modelos de generaciones anteriores, basta un único cable para transportar la alimentación, el vídeo y el audio desde este módulo hasta el televisor.

Tizen OS, el sistema operativo basado en Linux que Samsung incorpora en todos sus televisores desde hace varias generaciones, también ha sido remozado en esta generación. En esta primera toma de contacto no hemos podido revisarlo a fondo, pero hemos indagado en una de sus novedades más relevantes: ahora nos permite acceder al contenido que estamos reproduciendo en cualquier plataforma sin necesidad de lanzar su app. Directamente desde la interfaz de Tizen OS. Para hacerlo posible Samsung ha implementado una línea de contenidos adicional que recoge todo lo que estemos reproduciendo aunque pertenezca a plataformas diferentes.

Neo QLED 4K (2022): los 144 Hz ya están disponibles incluso en 43 pulgadas

Hay vida más allá de la resolución 8K. Samsung apuesta de una forma muy rotunda por esta tecnología, pero también tiene televisores con panel 4K UHD con unas prestaciones muy interesantes. La tabla que publicamos debajo de estas líneas nos ayuda a indagar en las diferencias que hay entre los tres modelos Neo QLED con matriz 4K UHD más avanzados: el QN95B, el QN90B y el QN85B.

Las diferencias más relevantes en las que merece la pena que nos fijemos reflejan su capacidad máxima de entrega de brillo y la precisión con la que actúa el algoritmo responsable de la atenuación local de la retroiluminación. No obstante, el procesador de imagen del modelo QN95B es un poco más capaz que el de las otras dos propuestas, y, como podéis ver en la tabla, también hay diferencias relevantes entre sus prestaciones sonoras y su conectividad.



QN95B QN90B QN85B panel Neo QLED LCD VA 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco máximo de 144 Hz Neo QLED LCD VA 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco máximo de 144 Hz Neo QLED LCD VA 4K UHD de 10 bits, relación de aspecto 16:9 y refresco máximo de 120 Hz resolución 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos retroiluminación Mini-LED Mini-LED Mini-LED tamaños disponibles 55, 65, 75 y 85 pulgadas 43, 55 y 75 pulgadas 55, 65, 75 y 85 pulgadas brillo Quantum HDR 2000 Quantum HDR 1500 Quantum HDR 1500 micro dimming Ultimate UHD Dimming Pro Ultimate UHD Dimming Supreme UHD Dimming procesador de imagen Neural 4K con IA Neo Quantum Processor 4K Neo Quantum Processor 4K hdr HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG sonido 4.2.2 canales 70 vatios Dolby Atmos OTS+ 2 canales 20 vatios Dolby Atmos OTS Lite 2.2.2 canales 60 vatios Dolby Atmos OTS conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI 4 x HDMI 2.1, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x salida audio digital óptica, 1 x jack de 3,5 mm, 1 x RF y 1 x CI conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 Wi-Fi 5 Blueooth 5.2 sistema operativo Tizen OS Tizen OS Tizen OS precio Desde 2599 euros (55 pulgadas) Desde 1274 euros (43 pulgadas) Desde 1699 euros (55 pulgadas)

El tiempo durante el que hemos podido ver en acción estos televisores no nos ha bastado para formarnos una opinión definitiva acerca de su calidad de imagen global, pero ha sido suficiente para confirmar que las mejoras que ha introducido Samsung en la retroiluminación mini-LED son palpables.

Los negros son sorprendentemente profundos, pero lo que a mí más me ha gustado es que durante esta primera toma de contacto me ha dado la sensación de que los diodos LED son capaces de conmutar a más velocidad que los de los televisores del año pasado.

Eso sí, posiblemente el mérito recae en el algoritmo de gestión de la retroiluminación, y no en los propios diodos. Os lo confirmaremos cuando podamos analizar uno de estos televisores a fondo en nuestras propias instalaciones.

Samsung QN95B de 75 pulgadas con panel Neo QLED LCD VA 4K UHD. Esta fotografía está tomada expresamente con muy poca luz ambiental para que recoja con la máxima precisión posible la calidad de imagen de este televisor.

Esta es objetivamente una de las marcas que más cuida las prestaciones de sus televisores vinculadas a los juegos. Los cuatro puertos HDMI implementan la norma 2.1, y, además, son compatibles tanto con la tecnología de refresco adaptativo VRR que nos propone esta norma como con FreeSync Premium Pro de AMD.

También incorporan la segunda versión de la barra de opciones que nos permite consultar y actuar sobre los parámetros que condicionan nuestra experiencia con los juegos, como la latencia de entrada, el HDR o la sincronización adaptativa, entre otras innovaciones.

Y no podemos pasar por alto que el panel de los modelos QN95B y QN90B es capaz de trabajar con una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz, una prestación que puede resultar atractiva a aquellos jugones que quieren conectar su PC a uno de estos televisores.

Además, el modelo QN90B está disponible en 43 pulgadas, lo que lo posiciona como una alternativa interesante a los monitores de gran formato para gaming. Eso sí, estos televisores tienen el mismo punto débil de las propuestas de Samsung de años anteriores: procesan contenidos HDR10+, HDR10 y HLG, pero no Dolby Vision.

HW-Q990B (2022): esta barra de sonido virtualiza Dolby Atmos de fábula

Antes de concluir esta primera toma de contacto con los dispositivos de A/V que nos propone Samsung este año pude probar el rendimiento de la barra de sonido HW-Q990B, que es la más sofisticada que tiene actualmente en su porfolio esta marca. Trabaja codo con codo con un subwoofer y dos cajas acústicas para los canales de efectos, lo que le permite restituir hasta 11.1.4 canales cuando le encomendamos la tarea de virtualizar la banda sonora de un contenido codificada en Dolby Atmos.

Esta barra restituye hasta 11.1.4 canales e implementa la tecnología Q-Symphony de 2ª generación

Además, esta barra de sonido implementa la segunda generación de la tecnología Q-Symphony, de modo que cuando la conectamos a un televisor Neo QLED de 2022 (la conexión puede ser vía Wi-Fi) todos los altavoces de la tele permanecen activos para contribuir a la recreación de una escena sonora más amplia y precisa.

Esta estrategia permite a esta tecnología reproducir un máximo de 22 canales. No cabe duda de que un equipo de sonido multicanal dedicado nos ofrece la experiencia más inmersiva posible y una precisión mayor a la hora de posicionar en el espacio una fuente puntual de sonido, pero esta barra es una opción interesante si preferimos no llenar nuestro salón de cajas acústicas y cables. Eso sí, como podemos intuir, no es barata. Quien quiera hacerse con ella tendrá que desprenderse de 1249 euros.

Samsung HW-Q990B con procesado de audio Dolby Atmos.

Más información | Samsung