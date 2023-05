BOE se prepara para entrar en el mercado OLED con una exhibición de fuerza: una pantalla LCD 16K de 110 pulgadas

El fabricante chino de paneles de visualización BOE es relativamente poco conocido en Occidente. Por el momento. Y es que tenemos motivos sólidos para prever que pronto será un actor muy relevante en el mercado de las pantallas. Quizá, incluso, tanto como LG o Samsung. Puede parecer una previsión exagerada, pero no lo es si tenemos presente que ya ha logrado afianzarse como uno de los proveedores de paneles OLED de Apple junto a Samsung y LG.

No obstante, esto no es todo. A mediados de 2022 la consultora DSCC confirmó que BOE planea entrar en el mercado de las matrices OLED que van desde las 55 hasta las 95 pulgadas, lo que le permitiría competir de tú a tú con los dos grandes fabricantes surcoreanos de paneles orgánicos. Y, además, según los medios asiáticos planea hacerlo antes de que acabe 2023. Para ir abriendo boca ha presentado en la feria Display Week 2023 una espectacular pantalla LCD 16K de 110 pulgadas. Es la primera del mundo que implementa esta resolución.

BOE luce músculo tecnológico

La venta de televisores 8K crece a buen ritmo, pero estas pantallas todavía están muy lejos de dominar el mercado. En estas circunstancias empezar a prestar atención a un dispositivo con resolución 16K (15.360 × 8.640 puntos) parece muy precipitado, sobre todo si tenemos presente que a priori es difícil justificar la utilización de una resolución tan alta en un panel de 110 pulgadas. En cualquier caso, no cabe duda de que lo que BOE pretende es hacer una exhibición de fuerza con la muy probable intención de dar visibilidad a su capacidad tecnológica.

Este panel 16K es de tipo LCD, trabaja a 60 Hz y tiene una capacidad máxima de entrega de brillo de 400 nits

Sea como sea merece la pena que echemos un vistazo a esta pantalla. Su panel es de tipo LCD y trabaja a una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz. Su capacidad de entrega de brillo máxima roza los 400 nits, una cifra que puede parecer modesta pero que no está nada mal si tenemos presente el tamaño de esta matriz. Lo que BOE no ha confirmado por el momento es qué tecnología ha utilizado para poner a punto este panel LCD (VA, IPS, AFFS, etc.).

En su tuit el reputado calibrador profesional Vincent Teoh nos cuenta que los píxeles de este panel son tan diminutos que ni siquiera es posible percibirlos cuando lo miras desde muy cerca. No obstante, sabemos algo más: su relación de contraste es 1.200:1 y es capaz de cubrir el 99% del espacio de color DCI-P3. Estas especificaciones alinean esta pantalla con los modelos LCD más avanzados que podemos encontrar en el mercado actualmente.

Sería interesante conocer con detalle cómo han resuelto los ingenieros de BOE la retroiluminación de esta descomunal pantalla. Probablemente se habrán decantado por una matriz de tipo FALD (Full Array Local Dimming), o, incluso, mini LED, pero dado su tamaño y la posibilidad de que incorpore una gran cantidad de zonas de atenuación local independientes el hardware que tiene la responsabilidad de administrarla debería con toda seguridad ser muy capaz. De lo que no cabe duda es que esta es una de las marcas chinas a las que merece la pena seguir la pista de cerca.

