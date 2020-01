Un iPad Pro disfrazado de MacBook es la prueba de que el soporte de ratón puede ir a más en iPadOS

La llegada del soporte parcial del ratón en iPadOS ha causado una pequeña revolución entre algunos usuarios: la posibilidad de usar esta tableta como un portátil "convencional" está ahora más cerca que nunca, pero hay quien quiere que esa opción vaya a más.

Es lo que demuestran algunos fabricantes de teclados para el iPad: la firma Brydge acaba de anunciar la aparición de una nueva funda-teclado llamado Brydge Pro+, y lo sorprendente es que este periférico no solo integra un teclado, sino también un trackpad que permite convertir al iPad en algo sospechosamente parecido a un MacBook.

¿Es 2020 el año del ratón nativo en iPad OS?

En junio de 2019 llegaba la sorpresa: el anuncio de la nueva versión de iOS para el iPad, entonces rebautizado a iPadOS, contaría con soporte parcial para el ratón.

Ese soporte se ofrecía como una opción de accesibilidad, y no como una característica nativa del sistema operativo. De hecho el puntero que aparecía no era el puntero tradicional de otros sistemas operativos: Apple no quería (de momento) convertir al iPad en un portátil al uso.

Eso podría cambiar en 2020, y la buena acogida de esa opción podría hacer que Apple diera un paso adelante y mejorase esta opción para convertirla en mucho más potente. Quizás sacarla de ese apartado de accesibilidad y ofrecerla a todos los públicos con un soporte completo para este periférico.

Brydge Pro+ y la ambición de convertir el iPad Pro en un MacBook

Desde luego los fabricantes parecen querer contar con dicha opción. El nuevo teclado con trackpad Brydge Pro+ así lo demuestra, y es una evolución singular de su anterior modelo en la que la diferencia fundamental es la presencia del trackpad que antes jamás se había incluido en un teclado para los iPad Pro.

Este fabricante asegura que este teclado está "preparado para el futuro" y "maximiza la funcionalidad actual de iPadOS, y a medida que las características de accesibilidad evolucionen y mejoren, la experiencia de usuario será más y más intuitiva".

Ese trackpad incluso ofrece soporte para gestos que permiten acceder a todas las aplicaciones abiertas (App Exposé) al tocar el trackpad con tres dedos o acceder al escritorio inicial con un único toque en la parte inferior derecha.

Estas fundas con teclado y trackpad estarán disponible tanto para el iPad Pro de 11 pulgadas (199,99 dólares) como para el de 12,9 pulgadas (229,99 dólares), y desde luego suponen una apuesta clara por el soporte del ratón en iPadOS. No solo por el actual, sino por el futuro.

Ahora es Apple la que tiene que mover ficha, pero tanto si lo hace como si no, la opción es destacable y deja claro que muchos usuarios quieren convertir al iPad en el único ordenador personal de sus vidas (además del que llevan en el bolsillo, claro).