La sorpresa de iPadOS: podrás usar un ratón para controlar tu iPad

Como suele ser habitual, tras el arranque de la WWDC 2019 todos los desarrolladores han empezado a probar las betas de los nuevos sistemas operativos de Apple, lo que nos permite tener una nueva visión de las novedades, ya que muchas de ellas no se mencionan en la keynote por cuestiones de tiempo.

Una de esas novedades que no se mencionó durante la presentación fue el nuevo soporte para usar un ratón en iPadOS, una característica que los usuarios llevan años solicitando y que por fin está disponible, tal vez no como se esperaba, pero al menos abre la puerta a nuevas posibilidades dentro del iPad.

Como mencionan nuestros compañeros en Applesfera, quienes ya probaron la nueva función, esta característica está pensada para aquellos que no puedan usar la pantalla con facilidad, aunque cualquiera puede activarla sin problemas.

La función se le conocer como 'Cursor' y es parte de AssistiveTouch, por lo que, como su nombre lo indica, activará la presencia de un cursor en pantalla que podremos mover a través de un ratón, ya sea conectado vía USB-C o Lightning al iPad o incluso vía Bluetooth, como el caso del Magic Mouse e incluso el Magic Trackpad es compatible.

el iPad no será un ordenador de verdad hasta que no permita usar un ratOH WAIT pic.twitter.com/egbJMMTv9t

Como vemos, el cursor es grande, y es que la idea es simular la pulsación de un dedo sobre la pantalla. Podremos elegir el color y el tamaño, aunque el tamaño mínimo es el que vemos en el vídeo que no es precisamente muy pequeño.

Hay que mencionar que este soporte sólo está habilitado para hacer uso de un solo botón, por lo que gestos multitáctiles no estarán disponibles, al menos por el momento en esta primera beta.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0