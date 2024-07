Es uno de los mayores pinchazos en taquilla del cine de superhéroes reciente, y puedes recuperarla en Prime Video

Podemos tenerle mucha manía a los éxitos clónicos de Marvel y a su franquiciado furioso de personajes memorables, pero algo hay que reconocerle: sus competidores han dejado claro que montar un universo cinemático no es tan sencillo como parece. 'Morbius' (que acaba de aterrizar en Prime Video) fue el primer paso de Sony para continuar el Spider-verso después de las tres películas de Tom Holland y las dos de Venom, y está claro que un MCU no es algo que salga de la nada.

A muchos espectadores el éxito de las 'Venom' se les antoja incomprensible, pero poseen atractivos indiscutibles: el carisma de Tom Hardy, la ambivalencia moral del simbionte, cierto tono de directo-al-vídeo muy refrescante si lo comparamos con las ostentosas producciones Disney... Y aunque por aquí no nos gusta 'Spider-Man: No Way Home', lo cierto es que Tom Holland es un Spider-Man estupendo, y sus dos primeras aventuras son peripecias juveniles muy gozosas.

Aunque tuvo un primer fin de semana prometedor, 'Morbius' cayó en picado en taquilla debido al boca a boca y las malas críticas. Y el hazmerreir en redes sociales, malinterpretado por Sony, le llevó a tomar una decisión insólita: reestrenar la película creyendo en un éxito viral en potencia, sin entender que por una vez los memes no eran irónicos, y Jared Leto no era un villano a la altura del héroe arácnido, como tampoco estuvo a la altura de Batman.

Aunque 'Morbius' tiene ideas interesantes, como la misma existencia de un universo compartido de Spider-Man con potencial de sobra para propuestas más estimulantes, y sobre todo un Matt Smith absolutamente en su salsa y dueño de una perversa y deliciosa vis cómica, esta propuesta no proporcionó todo lo que se esperaba de ella. Con 'Madame Web' también estrellándose en taquilla, 'Morbius' tiene el dudoso honor de haber sido una de las primeras películas en pronosticar la crisis actual del modelo superheroico. Veremos en lo que queda.

