Después de tres años esperando para la segunda temporada de esta serie coreana, la tercera ha llegado unos meses a Netflix

Una recompensa que llega este mismo fin de semana en forma de una tercera temporada en tiempo récord: apenas siete meses después del estreno de la segunda y después de haber agonizado durante tres años de espera entre la uno y la dos. Los devotos de esta mezcla de terror, drama y acción de sello inequívocamente coreanos están de suerte: 'Sweet Home' vuelve a Netflix.

Estrenada originariamente en 2020, la primera temporada de 'Sweet Home' fue recibida con los brazos abiertos por los fans, gracias a su sangrienta y contundente mezcla de géneros y lo estilizadísimo de su narrativa visual, que hacía pensar en ocasiones en un anime en imagen real. De hecho, la serie está basada en un webtoon de Studio Dragon ('Kingdom: Ashin of the North', 'Doona!', 'Kyongsong's Creature', 'The Queen of Tears').

En ella se nos cuenta la historia de un joven solitario que se muda a un complejo de apartamentos llamado Green Home después de la trágica muerte de toda su familia. Poco después de su llegada, un fenómeno misterioso comienza a transformar a las personas en monstruos horrendos, cada uno manifestando sus deseos internos más oscuros. Los residentes de Green Home deben unirse para sobrevivir y luchar contra estas criaturas mientras comienzan a recibir pistas acerca del origen de la epidemia.

Aparte de las extraordinarias secuencias de terror y acción, esta serie destaca por su notable construcción de personajes, derivada de la lucha de todos ellos contra sus propios monstruos, lo que sirve como una metáfora del combate entre cada persona y su parte más oscura. Todo ello está perfectamente representado en la atmósfera del edificio, que proporciona una atmósfera única a una historia opresiva y psicológicamente muy oscura.

Cabecera | Netflix

