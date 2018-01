Un usuario paga por año hoy casi el doble por la música en streaming que lo que solía pagar por CDs

Mes a mes y prácticamente sin darte cuenta Spotify, Apple Music u otro servicio se cobra sus 9,99 euros de tu cuenta bancaria. A cambio de esto accedes a un catálogo de millones de canciones de forma online en cualquiera de tus dispositivos. Un modelo de negocio para la música que indudablemente tiene ventajas para el usuario con respecto a la distribución de la música pre Internet, y para muchos también con mayores ventajas que buscar, descargar y catalogar la música de manualmente. Pero este cambio de tendencia ha provocado un fenómeno curioso, no solamente pagamos por la música, sino que pagamos más que en la época de los CDs.

Con Spotify a nada de salir a bolsa, David Fiszel, un inversor de la compañía, envió a finales del año pasado una carta a sus patrocinadores. Una carta para reforzar la confianza en Spotify y compartir el optimismo por el futuro de la empresa. Business Insider ha tenido acceso a ella y aporta algunos datos curiosos:

La industria musical está alcanzando un punto de inflexión clave en cuanto a rentabilidad.

El modelo de negocio del streaming es fundamentalmente más atractivo que el modelo anterior.

El crecimiento es indefinido y el mercado mayor de lo que los inversores tienen en mente.

Se trata de una carta plena de buenas noticias, a fin de cuentas se busca el apoyo de los destinatarios para esa posible salida en bolsa de Spotify. A pesar de esto, los tres datos no dejan de ser ciertos, el modelo del streaming musical ha demostrado que es el futuro de la distribución de la música, y ahora que ha acabado con la distribución física necesita convencer a aquellos que aún no pagan por una suscripción mensual.

Ingresos y predicción de ingresos de la industria musical según Goldman Sachs.

Según datos de Goldman Sachs, la industria musical lleva varios años aportando más ingresos que la distribución en formatos físicos. Esto no significa que consiga aún dar beneficios a todos los distribuidores, Spotify por ejemplo a día de hoy sigue gastando más que ingresando. Pero la tendencia es clara, en España por ejemplo el consumo de música en streaming se ha triplicado en los últimos dos años. ¿El dato curioso? Que si en 1999 nos gastábamos de media unos 50 o 60 dólares en comprar unos cinco CDs al año, ahora nos gastamos 120 dólares/euros de media por todo el catálogo de millones de canciones en streaming, estamos pagando casi el doble.

El secreto está en sumar usuarios

Las ofertas y el afán de Spotify por conseguir usuarios no es en vano, cada cierto tiempo lanzan una nueva promoción con tres meses de Spotify Premium por 0,99 euros porque es la manera que tienen de captar más usuarios de pago. No son los únicos, Amazon llega a regalarte hasta 4,50 euros por traer un nuevo usuario a Amazon Music. Apple Music quizás sea el único que no se complique, a fin de cuentas su base de usuarios crece con los clientes de iPhone, iPad y iTunes en Mac.

¿Por qué es importante tener más usuarios? Obviamente el motivo directo es conseguir más ingresos para mejorar las cuentas de la empresa. Pero hay una razón detrás de todo esto, y es que cuantos más usuarios paguen por una suscripción de música en streaming, menos usuarios utilizarán otros métodos de distribución. De este modo llegará un punto en el que el modelo de música en streaming será el modelo por excelencia para distribuir el contenido y las empresas que lo hagan podrán exigir mejores condiciones a las distribuidoras.

¿Qué puede hacer a los servicios en streaming sumar más usuarios en los próximos años? Ademas de aplicar promociones a los nuevos usuarios, plataformas como Apple Music han utilizado la estrategia de las exclusivas temporales. Pero según los analistas, el auge de los altavoces inteligentes es un factor importante para agregar nuevos usuarios de pago a Spotify, Apple Music, Amazon Music o Google Music, ya que la forma predeterminada de reproducir música en estos altavoces es mediante un servicio en streaming.

Vía | Business Insider

En Xataka | 'Cómo dejamos de pagar por la música', la apasionante historia de la decadencia del CD musical