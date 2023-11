El trasvase de películas a Netflix juega a nuestro favor con la llegada de una de las mejores adaptaciones de videojuegos

Después de recibir prácticamente todo el universo DC en su catálogo, van llegando a Netflix otras películas recientes y significativas de Warner. Ahora es el turno de uno de los mayores éxitos post-pandemia de la productora, la adaptación de una de sus franquicias más populares, aunque sus mayores éxitos no necesariamente proceden del cine, sino de los videojuegos. Hablamos de la versión de 2021 de 'Mortal Kombat', disponible tanto en Netflix como en HBO.

Esta versión consigue hacer justicia a los extremos y enrevesados juegos originales trabajándose la obligada fidelidad a los diseños y personajes originales. Y al mismo tiempo exhibe la autoconsciencia inevitable en la adaptación de una odisea de ciberninjas interdimensionales. El equilibrio funciona (como funcionaba en las también estupendas películas de Paul W.S. Anderson, cuya entrega inaugural, por cierto, tienes en HBO Max y Prime Video) y el resultado es una adaptación que se preocupa, ante todo, de resultar divertida e impactante.

Aquí conoceremos a un luchador de MMA que descubre que su destino está indisolublemente unido a un mundo alternativo, el Outworld, cuyo emperador ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, para que combata contra él. Con la ayuda de otros luchadores terrestres, como Sonya Blade, Jax, Liu Kang y Kung Lao, entrenará para una batalla en la que está en juego el destino de ambas dimensiones.

Lo más interesante de este renovado 'Mortal Kombat' es su respeto a las características de los kombatientes, y el no cortarse un pelo mostrando peleas intensas y extensas. Por supuesto, a todos nos habría gustado ver los excesos gore de los fatalities de los juegos, pero se pueden disculpar en cuento vemos un buen 'Come over here'. Una estupenda adaptación para nostálgicos de los desfases arropados en cuero y cadenas de los noventa.

Cabecera: Warner

