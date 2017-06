Tendremos episodio especial de 'Sense8': Netflix cede ante las presiones y confirma un capítulo final de dos horas

Era un crimen que Netflix no renovara Sense8 tras un final de temporada que dejaba varias preguntas en el aire. Y es que después de que la compañía confirmará que no renovarían la serie para una tercera temporada, los millones de fans en el mundo se organizaron con movimientos en redes sociales como #RenewSense8 y #BringBackSense8, lo que hizo que Netflix tuviese que aclarar el porqué de la decisión.

Mucha gente terminó aceptando dicha explicación ya que al final todo es un negocio y producir 'Sense8' representaba un alto coste para Netflix. Lo que no aceptaban es que dicha serie no tuviera un final digno y dejarán varias cosas en el aire. Por fortuna Netflix ha recapacitado.

Hace unos momentos Netflix y la cuenta de Sense8 en Twitter acaban de confirmar que han empezado con los preparativos para tener un capítulo especial de dos horas que dé punto final a la historia, sobre todo a los cabos sueltos que dejó tras el final de la segunda temporada.

Dicho capítulo llegará en 2018 en una fecha aún por determinar y según explican, todo se debe a la gran cantidad de peticiones que han recibido, demostrando que la comunidad en torno a Sense8 es una de las más activas y fuertes de la serie, ya que han provocado algo que nunca antes se había visto.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0