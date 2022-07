Una de las series más influyentes y populares de la ciencia ficción llega (casi) completa a Prime Video con 10 temporadas

Cuando hablamos de 'Doctor Who' es muy complicado hablar de completismo. No solo el personaje ha protagonizado ya la friolera de 870 episodios de su propia serie, que empezaron a producirse en 1963, y ha vivido catorce encarnaciones ya (la última actualmente en producción), sino que la popularidad de la serie en el Reino Unido le ha llevado a aparecer en una infinidad de productos derivados, de audiodramas a novelizaciones.

Pero aquí hablamos de la encarnación moderna del Doctor, la que presentó al personaje al público actual a partir de 2005 con Christopher Eccleston dándole vida. Una reformulación tan brillante que volvió a poner al personaje de moda, y ha garantizado su continuidad hasta hoy. Seis intérpretes y cerca de dos décadas después, el personaje ha demostrado con creces que tiene un sitio privilegiado en la historia de la ciencia ficción.

Ahora llega a Prime Video la etapa moderna del personaje casi al completo, desde el mencionado Eccleston hasta casi la actualidad. Faltan los dos años protagonizados por Jodie Whittaker, pero el resto (David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi) están ahí, incluidos todos los episodios especiales. Con sus altibajos, con sus irregularidades, pero proporcionando momentos inolvidables casi de continuo.

Si no conoces 'Doctor Who', esta etapa moderna es perfecta para iniciarse, porque no exige conocimientos previos. Es suficiente con saber que va de un alienígena que viaja en el tiempo y en el espacio con una nave, la TARDIS, camuflada como una cabina telefónica. O ni eso, y dejarse atrapar por un mundo de aventura, fantasía, viajes en el tiempo y algunos de los mejores guiones de la historia del género. Allons-y!