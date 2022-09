La serie sorpresa del momento en HBO Max es un estimulante misterio que bebe de 'La niebla', 'Lost' y Shyamalan

Prácticamente sin ningún tipo de bombo ni publicidad ha llegado esta serie a HBO Max y en pocos días, gracias al boca a boca y las redes sociales, se ha convertido en una serie muy comentada gracias a su dosificación del misterio y su ágil mezcla de thriller, drama y terror. Se trata de 'From', que puedes ver aquí, y que fue emitida originariamente en Epix TV en EE.UU.

En ella se dan cita unos cuantos referentes más o menos infalibles de éxito. Por supuesto, está Stephen King y su descripción más o menos pormenorizada y costumbrista de la vida en un pueblo estadounidense, con especial inspiración en su recordada 'La niebla', que dio pie a una estimable película de la que ya hablamos por aquí. Y está el misterio que se va cociendo a fuego lento al estilo de 'Perdidos'. Y por supuesto, tenemos esa atmósfera de amenaza latente en lo cotidiano que caracteriza a películas de Shyamalan como 'El bosque' o 'La visita', pero también a su producción 'Wayward Pines'.

Precisamente de ella toma 'From' su intrigante punto de partida: estamos en un pueblo estadounidense del que no se puede salir, por algún motivo desconocido. Los residentes intentan mantener cierto sentido de la rutina y la normalidad mientras intentan escapar de la misteriosa cárcel invisible. Y no solo eso: el bosque que rodea la ciudad está poblado por misteriosos monstruos que salen de noche.

John Griffin, el creador de esta serie de reparto prácticamente desconocido tiene también una carrera muy breve: trabajó como guionista ocasional en la nueva versión de 'The Twilight Zone' de Jordan Peele, pero al auténtico cerebro tras 'From' hay que buscarlo en el productor Jack Bender. A Bender se le ha visto en labores de productor ejecutivo en series muy vinculadas espiritualmente a ésta como 'Perdidos', 'La cúpula' o 'El visitante'.