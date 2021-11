Renovarse o morir: Tidal estrena plan gratuito y nuevos canales de pagos a artistas

Tidal ha hecho reformas en sus planes de suscripción para ponerse al día. El servicio de streaming musical estrena un nuevo plan gratuito en los Estados Unidos, con el fin de "ser más competitivo" y "continuar conectando a artistas y fans". La presión del plan gratuito y algunas ofertas de Spotify debe ser alta.

Precisamente como en Spotify, este plan incluye interrupciones "limitadas" con anuncios para poder ser rentable. Se menciona la ventaja de 80 millones de listas de reproducción, aunque no se concreta si habrá acceso a canciones individuales.

New tiers: Free, HiFi, and HiFi Plus



TIDAL now has three options for U.S. fans to choose from, each with access to the same catalog of 80+ million songs & videos. These new tiers are an important step allowing us to continue building products to empower both artists and fans. pic.twitter.com/hvwAyTQUhL