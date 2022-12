Las películas románticas navideñas invaden las plataformas de streaming. Y es mentira que nadie las ve: arrasan en audiencia

Cada año, películas navideñas asaltan las plataformas. Y no hablamos de las típicas producciones que entran y salen de los catálogos y que se recuperan en estas fechas, como 'Los fantasmas atacan al jefe' u otras versiones de rigor de 'Cuento de Navidad' de cada año (muy disfrutable la de animación de Netflix de este año titulada 'Scrooge', por cierto). Hablamos de las comedias románticas y dramas ligeros que se multiplican en las parrillas.

Películas todas con una estética muy similar: actores de tercera, nieve, jerseys horribles y líneas argumentales muy similares entre sí, a menudo con algún milagro navideño de por medio. Un milagro que puede ser que dos hermanas que no se hablan lo hagan de nuevo o que dos padres divorciados se entiendan por el bien de sus retoños. Películas a las que no prestaríamos atención en circunstancias normales, pero que funcionan. De hecho, no solo funcionan: arrasan.

Avalancha navideña. No hace falta recurrir a demasiados números exactos para comprobar que las películas navideñas se multiplican en estas fechas: en HBO Max tenemos 'Misterio de Navidad', 'Una Navidad en Hollywood' o 'Holiday Harmony', entre aproximadamente una docena; en Disney+ abundan las producciones navideñas, como no podía ser de otro modo en un canal familiar, aunque más orientadas a la fantasía y al público infantil.

Pero son Prime Video y Netflix las que se llevan la palma en este sentido. Una mera búsqueda de "Navidad" en Prime Video arroja una veintena de resultados, con títulos como 'Navidad a la vuelta de la esquina' o 'La Navidad de una adicta a los zapatos', mientras que si especificamos "Hallmark Movies" tendremos unas cuantas más, como 'Una Navidad atemporal'. En Netflix los resultados son aún más abundantes: medio centenar de películas con la búsqueda "Navidad" y otros tantos con "Hallmark".

Cifras ho ho ho. En Netflix, que es la plataforma de la que tenemos algo comparable a unas cifras, vemos un triunfo absoluto de la comedia romántica navideña 'Navidad de golpe', una versión con villancicos (y Lindsay Lohan) del clasicazo de Sandra Bullock 'Mientras dormías'. Se coló la semana pasada directamente en el 2 del Top 10 y esta semana está ya en el número 1, con más de 37 millones de horas vistas.

No es la única: el otro hallazgo navideño de Netflix para esta temporada es 'Navidad contigo', protagonizada por otra estrella de principios de siglo en horas bajas, Freddie Prinze Jr. ('Scooby-Doo'), y que ha entrado directamente esta semana en el puesto 6 con casi 18 millones de horas vistas. La cosa se redondea con la neerlandesa 'La familia Claus 2', ésta ya en clave más Disney, pero con unas considerables más de 10 millones de horas vistas.

¿Por qué tanto amor? El éxito y la aceptación de estas películas no es ningún misterio, pero quizás sí lo sea el porqué. ¿Qué encuentra la gente en estas películas que tienen una calidad creativa tan limitada? Posiblemente, quizás sea eso: no exigen ningún esfuerzo por parte del espectador, nos las sabemos al dedillo y por tanto, como los vídeos de chimeneas, podemos tenerlas de fondo prestándoles atención a ratos y sin perdernos. Perfectas para las fechas navideñas y las casas abundando en distracciones.

Mencionábamos más arriba el caso de Hallmark Channel, que es el epítome de las películas navideñas. Aunque en España este canal de cable norteamericano no posee canal propio, sus producciones abundan en nuestras plataformas, y son el paradigma de estas fechas (y de otras señaladas como el Día de la Madre o San Valentín). De raíz extremadamente conservadora (nace de la fusión de dos canales de propaganda católica) y poco amiga de los riesgos, Hallmark Channel produce ficciones previsibles, amables y tradicionalistas. Navidad pura.

Más, mucho más. Las producciones de Hallmark siempre han estado ahí: desde 2008, el canal comenzó a producir una treintena de películas al año y desde 2009 acentuó su interés en las Navidades. Como una piedra tirada al río, la onda expansiva creció y llega hasta hoy, con decenas de copycats en los catálogos de las plataformas. Estas no empezaron a incrementar sus películas de género hasta hace unos cuantos años, pero en países como España la presencia de este tipo de producciones se ha multiplicado en los últimos tiempos de forma exponencial.

Obsesivos de las Navidades. Me gustaría terminar este repaso de las películas navideñas con un divertido ataque de furia que ha padecido en redes sociales Dan Harmon, co-creador de Rick y Morty, al comprobar que una película de Hallmark inédita en España, 'Sister Swap: A Hometown Holiday', tiene una continuación y es algo más que una secuela. 'Sister Swap: Christmas in the City' es virtualmente idéntica a su precedente.

Harmon ha descubierto que ambas películas parten de un mismo metraje, pero han sido editadas usando planos eliminados en una y en otra, lo que genera nuevas subtramas y sutilísimos cambios. La obsesión de Harmon ha llegado hasta el punto de hacer montajes paralelos con las dos películas, en una caída en los abismos de la locura como... bueno, como solo son capaces de hacernos caer las películas navideñas. Las de Hallmark, concretamente.