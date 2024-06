Una película fascinante sobre la mente humana, perfecta mezcla de comedia, drama y ciencia ficción que puedes ver en streaming

Absolutamente fascinante fue en 2004 '¡Olvidate de mí!' (flojo tótulo español para 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', que podría traducirse como 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos'). Y veinte años después de su estreno, sigue siéndolo. Ahora puedes comprobarlo si la recuperas en streaming, ya que la tienes en Filmin y en Movistar Plus+.

Con una exquisita dirección de Michel Gondry (responsable de innumerables y revolucionarios videoclips, así como de películas igualmente inclasificables como 'Rebobine por favor') y un guión coescrito por Charlie Kaufman (otro salvaje hipercreativo, director de 'Cómo ser John Malkovich', 'El ladrón de orquídeas' o 'Anomalisa'), '¡Olvídate de mí!' es una brillante aproximación hacia los misterios de la mente humana. Concretamente, hacia una de sus actividades más complejas: los recuerdos.

La película cuenta cómo una pareja, tras una dolorosa ruptura, decide someterse a un procedimiento experimental para borrar sus recuerdos mutuos. A medida que los recuerdos de ella se desvanecen, él se da cuenta de que todavía la quiere y lucha dentro de su mente para conservar alguna parte de ella. Será una auténtica odisea en el que el proceso inevitable del olvido es visualizado de originalísimas y devastadoras formas.

Entre la ciencia ficción (la parte en la que se justifican las mecánicas del olvido mediante procesos científicos absolutamente delirantes son sensacionales) y la comedia/drama romántica,'¡Olvídate de mí!' reflexiona sobre uno de los procesos más naturales de la humanidad. Unos Jim Carrey y Kate Winsleyt enormes (acompañados además de secundarios magníficos, como Kirsten Dunst, Mark Ruffalo o Elijah Wood) son una pareja rebosante de química, en una película absolutamente única, y que hace lamentar que, aunque ni Kauffman ni Gondry estén inactivos, ninguno ha llegado exactamente a repetir esta extraña cima de sus filmografías, que mezcla el cine comercial y el experimental.

