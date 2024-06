Ahora que cumple una década, puedes recuperar en Netflix y Max esta joya absoluta de acción y viajes en el tiempo

Pilló a todo el mundo por sorpresa, y aunque no encontró su hueco de forma tan fulminante como otras películas contemporáneas como 'Interestellar' o 'Furia en la carretera', en pocos años se convirtió en pieza de culto esencial en el género, consideración que no ha hecho sino crecer con el tiempo. Hace unas semanas, con motivo de su décimo aniversario, Tom Cruise agradeció a los fans su apoyo, justo cuando los rumores de una posible secuela no dejan de crecer.

No es extraña esa consideración de culto: 'Al filo del mañana', que puedes recuperar en Netflix, Max y Movistar Plus+, tiene las cantidades justas de ironía, emoción, humor y acción demoledora como para que un concepto de cierta complejidad, el de los bucles en el tiempo en un contexto bélico, sea absolutamente comprensible para cualquiera. Buena culpa de su buen funcionamiento se debe a la química entre su trío protagonista (Cruise, Emily Blunt y Bill Paxton) y el buen hacer del siempre fiable Doug Liman ('Sr. y Sra. Smith', 'Road House', 'El caso Bourne').

En 'Al filo del mañana' nos vamos a futuro en el que la Tierra es invadida por una raza alienígena conocida. Un relaciones públicas del ejército sin experiencia en combate es enviado a una misión suicida contra los alienígenas, y muere rápidamente, pero se encuentra atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo día cada vez que muere. Con cada bucle, se vuelve más hábil en el combate, guiado por una experimentada guerrera. Juntos intentarán descubrir cómo derrotar a los alienígenas y acabar con el bucle temporal.

La naturaleza repetitiva del argumento hizo pensar a críticos y espectadores en un referente ineludible de la película: los videojuegos. El personaje de Cruise, como un jugador, se vuelve mas hábil y memoriza los pasos a seguir según muere y revive una y otra vez, lo que facilita una metáfora sencilla y contundente del medio. Una originalidad que alejó a 'Al filo del mañana' de los típicos blockbusters de invasiones alienígenas y hace que, significativamente, sea un gustazo revisarla una y otra vez.

Cabecera | Warner

