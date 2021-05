Las opciones que se abren ante Disney+: estas son sus estrategias para frenar la caída de nuevos suscriptores

La periódica actualización de las cuentas de Disney y la llamada a sus inversores para informar de los resultados financieros del segundo trimestre fiscal del año (es decir, el que abarca los tres primeros meses de 2021) ha arrojado algunas cifras específicas. Pero de forma más interesante, también da algunas pistas acerca de cuáles pueden ser sus planes para los futuros meses, o al menos, qué vías se abren ante la compañía.

Pero primero, los números: en estos primeros tres meses del año, Disney+ ha sumado 8,7 millones de suscriptores a su plataforma, superando así los cien millones. El total es de 103,6 millones de clientes, lo que queda sensiblemente por debajo de las expectativas: esperaban un total de 110 millones de suscriptores. Una de las posibles razones es la primera subida de precio en Estados Unidos desde el lanzamiento en noviembre de 2019: del promocional un dólar al más razonable de 7'99 dólares al mes.

Otra cifra que no está resultando tan alta como lo esperado: la del propio crecimiento. El cuarto trimestre de 2020 se saldó con 21'2 millones de nuevos suscriptores, más del doble de estos nuevos 8'7 millones. ¿El motivo? Disney+ Hotstar, la encarnación de la plataforma en la zona sur de Asia, que suma un tercio de todos los suscriptores de Disney+.

Bob Chapek, CEO de Disney, sin embargo, se muestra optimista: el aumento de precio en Estados Unidos no ha afectado significativamente a los números, y la inauguración de Star en zonas como Europa les ha beneficiado. Es un crecimiento lento, pero aún así, superior al de Netflix, que hace poco anunciaba algo menos de 4 millones de nuevos suscriptores en este trimestre, es decir, menos de la mitad que Disney. La Casa del Ratón, afirmaba Chapek, está moderadamente satisfecha con estos resultados.

Tres vías de explotación

Esto abre tres vías simultáneas de explotación para el catálogo de Disney, incluyendo Marvel y 'Star Wars', y que ya podemos definir según los planes de estrenos que tienen previstos para el futuro.

-Estreno exclusivo en cines

Una opción que podría representar una buena opción de futuro ahora que, debido a la acción de HBO Max y Warner con su 2021 rebosante de estrenos directos en HBO y cines, las ventanas de distribución están siendo demolidas. Es un estreno tradicional en cines... pero por poco tiempo. 45 días de ventana exclusiva en salas (hasta ahora, lo habitual eran 90), para luego pasar a otras vías de distribución de Disney, posiblemente alquiler en VOD. Y acabar en algún momento en Disney+.

Es el caso de 'Free Guy', que lleva coleando desde los tiempos de Fox, o la nueva película de Marvel, 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', en septiembre. Queda una película Marvel por estrenar este año, 'Los Eternos', planeada para noviembre. Posiblemente, seguirá el camino de 'Shang-Chi', salvo que los resultados de taquilla no sean satisfactorios. Nada hace pensarlo, ya que en Estados Unidos para entonces los cines volverán a estar, al menos parcialmente, funcionando otra vez.

-Acceso Premier en Disney+

Alrededor de 30 euros por el estreno de las películas más potentes del catálogo, en estreno simultáneo con cines. Es la vía que abrieron con 'Mulan' y 'Raya y el último dragón'. No hay cifras específicas acerca de número de visionados o recaudación con estas intentonas previas, pero Disney ha decidido aumentar el número de estreno previstos en este formato. Las próximas serán 'Cruella', 'Black Widow y 'Jungle Cruise'.

-Estreno exclusivo en Disney+

La plataforma sigue necesitando estrenos exclusivos, y más ahora que las suscripciones no están cumpliendo del todo las expectativas. 'Luca', de Pixar, llegará en junio directamente a la plataforma, como posiblemente lo hagan futuros estrenos de animación. Esto no descarta un estreno simultáneo y limitado en salas, pero el acento se pone en la exclusividad de Disney+, que con las series de Marvel y 'Star Wars' no anda precisamente falta de novedades.

Son las opciones que se abren ante Disney, y sin duda lo viviremos en un año que se sabe de transición. Con la ganancia de suscriptores en Disney+ y la ferocidad de una competencia que no para de crecer es complicado de prever qué vías tomará la compañía en 2022. Muy posiblemente, sus resultados en 2021 señalarán el camino a seguir.