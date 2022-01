Nueve películas y series para ver en streaming si te ha gustado 'No mires arriba'

Tanto si eres de los que se han quedado pasmados de que una superproducción de Netflix envíe un mensaje tan claro y abierto como si eres de los que más bien pensaron que la propuesta era un poco tibia, lo cierto es que 'No mires arriba' no ha dejado indiferente a nadie. Un reparto impresionante de estrellas y un retrato satírico y combativo de las instituciones dan forma al último éxito de la plataforma. Y si quieres más, tenemos alternativas: otras 9 películas que comparten algo de su ADN respondón y sarcástico.

'¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú'

A menudo las sensacionales obras que nos dejó Stanley Kubrick, la parte grande de su filmografía, los dos mil uno, los resplandores y las naranjas mecánicas ensombrecen parte de su otro cine, que injustamente se considera "menor". '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú' es una sátira pequeña en tamaño pero mayúscula en ambición que se nutre de los terrores al holocausto nuclear que desató la Guerra Fría. 'No mires arriba' claramente se inspira en su visión de una burocracia que entorpece la atención a los problemas prioritarios y, por supuesto, hay paralelismos entre dos mostrencos a los que nos encanta odiar: el Benedict Drask de Ron Perlman y el mayor T.J. "King" Kong de Slim Pickens.

Puedes verla en Movistar+

'Network. Un mundo implacable'

Otro de los referentes más obvios de 'No mires arriba', un clásico de la comedia satírica puntuada por momentos también considerablemente amargos. Aquí también se parte de un retrato de un sector laboral, el de las noticias televisivas, que no tiene problema en explotar un problema muy grave para conseguir audiencia. Sidney Lumet dirige un reparto de estrellas impresionante (Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall) merecedor de tres Oscars junto a su guión, y es una de esas películas cuya instantánea de un momento no le impide hablar de temas que nos siguen preocupando y siguen condicionando nuestras vidas.

Puedes verla en Filmin

'Succession'

Una de las obras grandes de Adam McKay, director de 'No mires arriba', es el guión y la dirección del piloto de 'Succession', una de las piezas claves de la HBO Max actual. Dirigió también el primer episodio de la primera temporada y ha permanecido unido a la serie como productor ejecutivo y fuerza creativa. La serie lleva su sello en los múltiples personajes y en la crítica de un estamento muy concreto que se ramifica en múltiples peldaños de poder, de los medios al presidente de la nación.

Puedes verla en HBO Max

'South Park: Más grande, más largo y sin cortes'

Reparto coral, trasfondo apocalíptico, humor frontal y garrotazos a todo tipo de estamentos sociales, con los protagonistas casi como meros testigos del caos que se desencadena a su alrededor. Perfecta para un programa doble con la aún mejor 'Team America' (no la tienes en streaming, posiblemente por culpa de Matt Damon) su táctica de ametrallar absolutamente a todo lo que se menea a veces funciona mejor y a veces peor, pero en pocas ocasiones de modo tan formalmente brillante como en este musical que arranca cuando los chicos ven un programa canadiense lleno de palabrotas.

Puedes verla en HBO Max

'La gran apuesta'

Antes de dar un relativo giro en su filmografía con este film, Adam McKay había dirigido algunas de las mejores películas de Will Ferrell, que se dice pronto: 'Pasado de vueltas', 'El reportero' o 'Hermanos por pelotas', además de series que son oro cómico como 'De culo y cuesta abajo'. Sin embargo, el ADN de 'No mires arriba' se empieza a perfilar en este giro hacia comedias más "serias", que en este caso se premió con un éxito crítico apabullante. Un casting de impresión (Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt) cuenta la historia real de un grupo de economistas que hacen fortuna yendo a la contra de lo que dictaba la lógica al predecir el comportamiento del mercado financiero.

Puedes verla en Netflix y Amazon Prime Video

'In the Loop'

Una de las mejores sátiras políticas de los últimos años, dirigida por el siempre implacable Armando Iannucci a partir de su magistral serie 'The Thick of It' (también en Filmin). Es una sátira de las siempre tirantes relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y establece un destrozón paralelismo con la invasión de Irak, aunque aquí el arranque es mucho más delirante, con unas declaraciones inapropiadas del Primer Ministro como pistoletazo de salida. Peter Capaldi está sencillamente sensacional saboreando venenosas líneas de diálogo tan venenosas que merecen ser enmarcadas.

Puedes verla en Filmin y Movistar+

'Señales del futuro'

Poco menos que la versión seria de 'No mires arriba', aunque también funciona a su manera como comedia conspiranoide. Un profesor del MIT rescata de una cápsula del tiempo una misteriosa lista de números que, una vez descifrada, le permiten predecir todo tipo de catástrofes, incluido el fin del mundo. Por supuesto, nadie le cree. El estilo flamboyante (dirigió Dark City... y 'Dioses de Egipto') de Alex Proyas se pone al servicio de un Cage desatado a ratos en una película muy solemne pero que se pasa en un suspiro.

Puedes verla en Fubo TV

'Buscando un amigo para el fin del mundo'

Comedias sobre el fin del mundo las hay en abundancia, algunas tan notorias como 'Zombieland', 'Zombies Party' o la serie 'El último hombre vivo'. Esta es reciente y no tan conocida, pero vale la pena recuperarla por las tremendas encarnaciones de Steve Carell y Keira Knightley y por el poso amargo que deja caer en la historia: además, todo arranca cuando falla una misión para destruir un asteroide que va a chocar contra la Tierra. Abandonados por sus parejas, los protagonistas emprenden un último viaje para reencontrarse con aquellos que quieren. El mensaje está claro: no tienes control sobre el futuro de la humanidad, así que ocúpate de lo que te toca.

Puedes verla en Starz

'Greenland'

Otra versión en serio del tema de 'No mires arriba', esta más alineada con el cine tradicional de catástrofes y por tanto con la madre del cordero reciente del género, la ya semiolvidada '2012'. Aquí tenemos un asteroide a punto de a impactar en la Tierra y un sorteo para que unas familias afortunadas sobrevivan en refugios, que sí que es una idea semisatírica al estilo McKay. Atenta del lado más humano y dramático de la historia, presenta a un Gerard Butler en una onda muy distinta a la del de 'Geostorm'. Que es perfecta, eso sí, para un programa doble demencial con ésta.