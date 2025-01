La nueva serie en streaming de 'Alien' nos devolverá a los xenomorfos, pero con una idea arriesgadísima: los lleva a la Tierra

La gran novedad de 'Alien: Earth', la serie de Alien que FX (y por tanto, casi con total seguridad, aquí Disney+) estrenará en verano, es que como no se corta en anunciar desde el primer segundo y los teasers iniciales, transcurrirá en el planeta Tierra. Los fans de la franquicia de largo recorrido saben que no es una idea nueva, pero la pregunta realmente difícil de responder es... ¿es una buena idea?

¿Cómo que en la Tierra? La única información acerca de cómo llegan hasta la Tierra uno o varios xenomorfos es la de la sinopsis oficial, que transcurre dos años antes de lo que vimos en la fundacional 'Alien: El octavo pasajero': "Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que les pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta"

Están entre nosotros. El creador de la serie, Noah Hawley (creador también de 'Fargo' o 'Legión', es decir, inmejorables credenciales), ha empezado a dejar caer pistas sobre lo que nos espera, que para empezar puede estar en el propio origen del xenomorfo: "Lo más divertido para mí fue comprometerme con la criatura, aportar mis propias ideas al diseño sin tocar la silueta, que es sacrosanta. Pero algunos de los elementos, como sabemos, dependiendo del anfitrión, informan de lo que es la criatura final. Quería jugar un poco para que sea tan aterrador como debe". ¿Qué tipo de criatura puede ser el huesped para que resulte tan aterrador? ¿Un animal salvaje? ¿O algo más allá de lo que conocemos?

¿Su primera vez en la Tierra? La novedad acerca del xenomorfo en la Tierra es solo relativa, porque ya se coqueteó o indagó en la idea en anteriores ocasiones. Con vistas a una quinta entrega que nunca se rodó, en 'Alien: Resurrection' acababa aterrizando en una Tierra devastada, casi desértica. En los cómics, miniseries como 'Aliens: Guerra contra la Tierra', 'Aliens: Genocidio' o 'Aliens: No Exit' transcurren durante invasiones xenomorfas en la Tierra, aunque no pertenecen estrictamente al canon clásico. Finalmente, las dos estupendas 'Alien vs. Predator' transcurren en la Tierra, pero 'Prometheus' y 'Covenant' las sacaron del canon, así que oficialmente pertenecen a una línea temporal distinta a la serie principal.

¿Y es buena idea? Es una pregunta pertinente, aunque complicada de responder porque aún no sabemos cuándo aterrizarán los xenomorfos en la Tierra. ¿Será un planeta post-nuclear y desolado, como preveía 'Resurrection' y cuyo destino fatídico hacen referencia otras películas de la saga? ¿Quizás haya mutantes y monstruos en ese páramo, de los que se aproveche el monstruo? ¿Vamos a ver este verano un 'Fallout' con xenomorfos?

La previa. 'Aliens vs. Predator: Requiem' salía airosa de su disparatada (y muy valiente) idea de llevar a los xenomorfos nada menos que a la Tierra en el presente gracias a su absoluta desvergüenza: parecía una película italiana de los ochenta, más que una secuela oficial, es decir, era más 'Contaminación: Alien invade la Tierra' que 'Aliens'. (Es elogio). ¿Es buena idea, en cualquier caso? Sobre el papel, no: si perdemos el ambiente claustrofóbico, el retrofuturismo y las cuentas atrás porque la nave va a estallar, quizás se caigan demasiados elementos definitorios de la franquicia. Cuando tengamos más detalles sobre los planes de Hawley será el momento de opinar con propiedad, pero de momento, nos mesamos nerviosamente las barbas.

Cabecera | Disney

En Xataka | La niña protagonista de 'Aliens' odia su frase más icónica: la persigue desde el estreno del clásico de James Cameron