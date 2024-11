La niña protagonista de 'Aliens' odia su frase más icónica: la persigue desde el estreno del clásico de James Cameron

Desde luego, un actor nunca sabe en qué momento una de sus frases va a pasar de convertirse en algho más que un mero recitar las palabras que hay escritas en el guión. Del 'Here's Johnny de Jack Nicholson en 'El resplandor' al 'Yippee-Ki-Yay, motherfucker!' de Bruce Willis en 'La jungla de cristal', el cine está lleno de frases que quedan en la memoria colectiva, y muchas no son del agrado de quienes tuvieron la fortuna de pronunciarlas.

Carrie Henn, la niña que coprotagonizó 'Aliens' (que puedes ver en Disney+) junto a Sigourney Weaver y que despertaba sus instintos maternales para enfrentarse a los similares pero mucho más animalescos de la Reina Alien, tiene su propia frase odiada. Lo explica la propia Henn en los comentarios del DVD de la película de James Cameron, donde recuerda su inmortal "They mostly come at night. Mostly", que en español podría traducirse como "Salen casi siempre de noche. Casi siempre".

Henn cuenta que esa parece ser la única línea suya que la gente parece recordar. Y que cuando algún amigo quiere irritarla la usan para cualquier situación cotidiana, como "We mostly go to the movies tonight. Mostly", es decir, "Generalmente vamos al cine esta noche. Por normal general". Por eso, Henn dice que es "la única escena que no me gusta demasiado de toda la película".

Henn no tuvo tampoco demasiada suerte con su personaje: los responsables de la franquicia decidieron matarla fuera de pantalla y de forma muy poco ceremoniosa (como al Hicks de Michael Biehn) en el arranque de 'Alien 3', aunque los fans pudieron reencontrarse con ella en ese universo paralelo a las películas que son los cómics de Dark Horse. Allí hay Newt para rato. Aunque no vuelva a pronunciar su frase.

Cabecera | Disney

