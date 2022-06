La nueva serie de Juego de Tronos es algo más que una secuela: es la declaración de guerra de HBO Max a Disney+

La noticia de la producción de una nueva secuela de 'Juego de tronos' por parte de HBO que ha desvelado una exclusiva de 'The Hollywood Reporter' es más significativa de lo que parece a primera vista. Por supuesto que HBO está trabajando en una nueva secuela de su serie más famosa de los últimos años. Lo extraño es que no nos haya llegado antes

Por qué ahora. Es una mezcla de que no se ha podido hacer antes y que es el momento en que una fórmula muy determinada está triunfando en la competencia. Por una parte, HBO canceló en 2019 una proyectada precuela de 'Juego de Tronos' tras gastarse 10 millones de dólares en el piloto que George R.R. Martin afirmó que se llamaría 'La Larga Noche'. En ella se narraría el declive del mundo desde la Edad de los Héroes hasta la Hora Más Oscura.

Por otra, con la maquinaria ya puesta en marcha (se rumorea que 'Juego de tronos' va a generar en el futuro más de un spin-off, y desde luego hay una cita muy próxima para las próximas semanas: la precuela 'La Casa del dragón'), HBO puede mirar a su alrededor y ver qué les funciona al resto de las plataformas. Y es cierto que Netflix es ahora mismo (veremos por cuánto tiempo) la competidora con más suscriptores, pero HBO Max tiene más en común con Disney+.

Disney+, que te meto. Esos parecidos se concretan en que tanto Warner como Disney tienen en su poder un par de universos cinematográficos de superhéroes (de distinta envergadura, eso sí). Y también una serie de franquicias que ambos saben que pueden explotar (y de hecho, lo están haciendo) por su potente poder transmediático, que les permite lanzar nuevas entregas en libros, cómics y videojuegos, por ejemplo. En ese sentido, también Disney lleva mucha ventaja con 'Star Wars'.

Pero no hay que subestimar el poder de 'Juego de Tronos', una serie que pese a las malas críticas y el sabor amargo que dejaron en el público sus dos últimas temporadas y, especialmente, su apresurada conclusión, tiene una muy buena consideración dentro de la televisión fantástica reciente. No solo ha desatado una innumerable cantidad de productos a su rebufo ('The Witcher' en Netflix o la nueva 'El Señor de los Anillos' de Prime Video son solo algunas de las más conocidos), sino que su importancia es vital a la hora de entender la masificación de la cultura geek... de la que Disney también se ha aprovechado sobradamente.

Cena de picoteo. La táctica que HBO puede empezar a robar a Disney+, porque además el universo de 'Juego de tronos' y su laberíntica avalancha de personajes lo propicia, es producir spin-offs protagonizados por personajes individuales. Disney lo ha puesto en práctica tanto con Marvel como con 'Star Wars', y de momento no se ha separado de la fórmula, con excelentes resultados comerciales: 'The Mandalorian', 'El libro de Boba Fett', 'Obi-Wan Kenobi', 'Wandavision', 'Caballero Luna', 'Ojo de Halcón', 'Falcon y Soldado de Invierno', 'Ms. Marvel'...

De momento, de hecho, no se ha separado de esa fórmula y se abstiene de poner en pie series-evento al estilo de 'Endgame' o casi cualquier película de 'Star Wars'. ¿Por qué hacerlo, si esta fórmula es más económica y además, encaja perfectamente con el universo episódico de Marvel, que en su encarnación en papel tiene múltiples cabeceras dedicadas a héroes individuales?

Focalizar la atención en héroes independientes puede suponer un curioso giro para la estrategia de HBO. Para empezar, así tiene margen argumental para continuar la historia principal, algo sobre el papel más atractivo que plantear una precuela con la acción ambientada varios siglos antes de 'Juego de Tronos' (que aún está por ver cómo funciona). Para seguir, supone un cambio de tono y de estilo en la narración.

Por ejemplo, está el referente, de nuevo, de 'The Mandalorian' y su curiosa y emotiva historia de la improbable relación entre un guerrero y una criatura inocente. Es solo un caso de lo puede ser una nueva vía para una serie centrada en Jon Snow, sobre todo si como se está viendo en redes sociales, ya hay gente pidiendo un trasunto samurai del héroe. Posibilidades hay muchas. Pero... ¿cuántas pueden dar en el blanco?