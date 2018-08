Netflix prueba a saltarse a Apple como intermediario en las suscripciones (y ahorrar su comisión del 30%)

Los servicios de *streaming están cada vez más normalizados e integrados en plataformas como la App Store de iOS o la Play Store de Google, pero para las propias empresas el beneficio varía (a menos) si pasan por uno de éstos. Tanto es así que Netflix está probando a saltarse a Apple como intermediario en las suscripciones, de modo que no tenga que pagar un peaje vía iTunes.

Algo que no viene estrictamente de nuevo, dado que otro gigante del streaming ya jugó esta especie de by-pass también con la tienda de los de Cupertino, Spotify. De este modo, las empresas evitan tener que pagar el 30% del importe de la suscripción por pasar por las apps propias para el sistema operativo.

Más ingresos sin aumentar las cuotas de suscripción

Las pruebas de este puente que ha ideado Netflix para saltarse el peaje de iTunes empezaron al parecer el pasado mes de junio, según afirman en TechCrunch, prolongándose hasta el 20 de septiembre. Se empezó por diez países, ampliándolos en agosto hasta 33 regiones: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Noruega, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza, Taiwán y Tailandia.

De este modo, los nuevos suscriptores de Netflix serán derivados para que hagan el pago desde la web oficial del servicio y no desde la app de iOS de Netflix, evitando que Apple se lleve la comisión y que al final un usuario de iOS no dé menos ingresos que el de otra plataforma. Según indican en TechCrunch la compañía lo tilda de "pruebas", pero no sería de extrañar que fuese algo definitivo dado que ya hizo lo mismo en el caso de Google Play el pasado mes de mayo.

Por el momento no ha habido una respuesta de Apple o Google y no hay datos de que haya intentado renegociar esta tasa, lo cual sería uno de los posibles caminos a seguir para que las compañías de streaming no optasen por estos by-pass y Apple y Google aún pudiesen llevarse un pedacito de los ingresos. Seguiremos atentos a ver qué ocurre con este asunto y si vemos movimientos parecidos en otros servicios