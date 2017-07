Movistar contra Netflix y HBO: la guerra por las series que no produce ninguno de los tres

Los operadores de telecomunicaciones en España siempre utilizan el fútbol para atraer nuevos clientes a sus paquetes de televisión de pago. Que si yo tengo la Champions League, que si yo te ofrezco también ligas europeas, que si los próximos Mundial y Eurocopa sólo vas a poder verlos conmigo... Cuando nacieron en España las plataformas vía satélite (Canal Satélite Digital y Vía Digital), ése fue su principal caballo de batalla.

Sin embargo, dos décadas después, la "guerra" por los derechos audiovisuales no está tanto en el balompié como en las series de televisión. Son ya la segunda opción para decantarse por un servicio de televisión de pago, según un estudio de The Cocktail, y con la entrada de las OTT en España, se han convertido en el arma más preciada en la competencia entre todas ellas.

Desde que Netflix empezó a operar en nuestro país, en octubre de 2015, se ha abierto la veda para que detrás de ella llegaran HBO España y Amazon Prime Video, y Sky sigue planeando el desembarco de su servicio de VOD. Y todas ellas quieren engordar su catálogo de series, por lo que entran a competir con los operadores que ya había antes en España, como Movistar+ y los canales de pago.

Un mercado muy rápido

Esto se traduce, sobre todo, en que los precios de algunas series suben y que las decisiones de comprar o no determinados títulos se toman más rápido. "Como ocurre cuando irrumpe cualquier nuevo competidor en un mercado, el mercado se inflaciona: aumentan los precios y hay que ser más ágiles en la toma de decisiones", explica Sonia Salas, responsable de series premium de Movistar+.

'Juego de tronos' es una de las series de HBO que Movistar+ tenía antes en exclusiva, y ahora comparte con HBO España.

Desde fuera, esa plataforma ha sido la principal damnificada de la entrada de Netflix y HBO España. En su momento, firmó un acuerdo de exclusividad con HBO por el que estrenaba en nuestro país todas las series que lanzara la cadena estadounidense, pero ese acuerdo finalizó con la llegada del servicio de VOD propio del canal. Por su parte, Movistar+ también había conseguido hacerse con los derechos de las primeras series de Netflix, 'House of Cards' y 'Orange is the new black', para su emisión en España, pero ya no pudo conseguir más; la plataforma de streaming se reservaba los derechos de sus producciones para su llegada a nuestro país.

Esto es algo que se ha repetido con Amazon (aunque 'Transparent' se estrene primero en Movistar+); las OTT que están produciendo sus propias series, y que antes vendían los derechos de distribución internacionales, dejan de hacerlo en ciertos territorios en cuanto empiezan a preparar su desembarco allí. Sus series ya no están en el mercado, y estas OTT pasan a competir con los demás actores nacionales por títulos de terceros.

"Hay mucha más competencia a la hora de comprar y ofrecer las series. Antes tenías a unos cuantos competidores identificados, ya que el mercado era mucho más reducido. En la actualidad, las grandes plataformas adquieren los derechos para muchos territorios al mismo tiempo", explica Pilar de las Casas, VP de Movies and Factual Channels de AMC Networks International Iberia. El mercado se ha vuelto más competitivo y también más global; Netflix, por ejemplo, compra los derechos de distribución internacional en todos los países en los que está presente, lo que añade un nuevo elemento de complejidad que resume Joana Silva, responsable de compras de FOX Networks Group España: "la oferta de producto disponible es diferente, ya que la mayoría de los nuevos players son productores y distribuidores de su propio contenido y, además, suelen tener acuerdos multiterritoriales con algunos estudios y plataformas que debemos tener en cuenta a la hora de considerar el producto disponible para distribución local".

Por ejemplo, hace días saltaba la noticia de que Netflix tenía los derechos de distribución internacional de 'Dynasty', reboot del culebrón de los 80 a cargo de The CW. Esto quiere decir que es uno de los estrenos de network del próximo otoño que ya no está al alcance de las cadenas de pago españolas para su emisión en nuestro país. Con ese acuerdo global por la serie entre la plataforma y CBS Studios (que la produce), es Netflix quien la tendrá en España.

Netflix tiene los derechos de distribución internacional de 'Star Trek: Discovery'.

Si seguimos con el caso de Movistar+, Sonia Salas afirma que "nuestra estrategia de compra de series no ha cambiado tanto por la entrada de nuevos jugadores (Netflix, Amazon, HBO) como por la fusión de plataformas en el verano de 2015, cuando Telefónica compró Canal+. Al unir dos catálogos muy potentes, de dos compañías muy distintas, hubo que modificar las estrategias que cada una de ellas seguía hasta ese momento". En el contenido, no obstante, sí se ha notado una mayor presencia de series europeas (un mercado al que todos los canales de pago están dedicando mayor atención) y una apuesta por producir sus propias series que busca tener contenido exclusivo para sus abonados.

Además, el operador firmó un acuerdo con Showtime para estrenar en exclusiva sus series en España, acuerdo en virtud del cual están emitiendo actualmente el regreso de 'Twin Peaks'.

Para las demás, acude a los mismos sitios que el resto de operadores para buscar nuevos títulos (screenings de Los Ángeles y ferias MIPCOM y MIPTV de Cannes). En una charla ofrecida en el Festival de Series de Madrid de hace un par de años, los responsables de programación de varios canales de pago reconocían que casi el 80% de su parrilla se adquiría en los screenings de Los Ángeles en mayo, en los que las cadenas enseñan a los potenciales clientes internacionales sus nuevas series para la siguiente temporada.

La ley de la oferta y la demanda

Y como es un mercado, está dominado por la ley de la oferta y la demanda; si alguna serie despierta mucho interés por parte de bastantes compradores, su precio sube. No hay tratos diferentes para los canales que pertenecen a grandes grupos de comunicación; es decir, si FOX España quiere una serie producida por el estudio FOX, tiene que hacer su oferta como todas las demás. Hay excepciones si esa serie se produce directamente para todos los canales del grupo. O si se compra para todos.

Un caso claro es 'The Walking Dead'. En Estados Unidos se ve en AMC, pero desde el principio entró en la producción FOX International Channels, lo que le aseguraba los derechos de distribución internacional de la serie. Por eso es FOX quien la emite en España. Joana Silva aporta más detalles al afirmar que "ese acuerdo de distribución internacional en los canales de FOX fue pionero de modelos que estamos viendo ahora; la ya renovada 'Legión' (...) o la también renovada 'Atlanta' (...), como de producción de contenidos globales con series como 'Outcast', creada por Robert Kirkman, o 'Deep State', la primera producción regional de ficción de FNG Europa y África, un thriller de espionaje protagonizado por Mark Strong". Otro ejemplo son los TNT Originals, las series que la cadena TNT produce no sólo para Norteamérica, sino para todas sus sucursales internacionales.

'Buena conducta' se ve en España en TNT porque forma parte de los TNT Originals.

La importancia de contar con producciones propias de este estilo la explica Jorge Lezaun, director general de Sony Pictures Entertainment Iberia, a la que pertenece el canal AXN: "En este entorno tan complejo, es importante para nosotros contar con producciones propias; lo hemos hecho en el pasado con series como 'Hannibal', y el próximo curso lo haremos con 'Absentia', que supone la vuelta a la televisión de Stana Katic tras el éxito de 'Castle'".

Esas producciones propias garantizan títulos nuevos en las parrillas y catálogos de las cadenas. HBO España cuenta automáticamente con las series que HBO emite en Estados Unidos, y lo mismo ocurre con Netflix y las producciones originales de la plataforma. La pelea por los derechos de streaming fue lo que empujó a Netflix a lanzarse a desarrollar sus propias series, por ejemplo, ante la progresiva retirada de contenido de su catálogo a cargo de estudios que querían explotarlo por su cuenta en Internet.

Quién tiene acuerdos con quién

El tema de los derechos de distribución es bastante complejo entre diferenciaciones de territorio, emisiones en lineal o en VOD (más los nuevos derechos que acarrea ese servicio), acuerdos de algunos canales con determinados estudios... La situación puede resumirse en algunas cuestiones que podemos plantearnos con algunas de compras de series que se han dado este año.

¿Quién tiene las nuevas series de network para 2017/18?

De momento no ha habido anuncios al respecto. Sólo se conoce el destino de dos series, las dos producidas por CBS, 'Star Trek: Discovery' (que en realidad es del servicio de streaming CBS All Access) y 'Dynasty', y los derechos internacionales de las dos están en manos de Netflix, que las emitirá semanalmente. Es una estrategia que la plataforma ya siguió este año con 'Sucesor designado', por ejemplo, novedad de ABC para la pasada temporada.

Los canales españoles estuvieron presentes en los screenings de Los Ángeles a finales del pasado mes de mayo, y es en estos meses estivales cuando se realizan las compras de muchas de esas novedades, que están a la espera de hogar en nuestro país.

Qué es eso de Hulu y quién tiene sus series en España

'The Handmaid's Tale' ha sido uno de los estrenos de 2017 que más ha dado que hablar, y el que ha puesto definitivamente en el mapa a Hulu, un servicio de streaming lanzado en 2008, en Estados Unidos, por ABC, FOX, NBC y Warner. Se fundó como un lugar donde colgar los últimos capítulos de las series emitidas por esos canales, y hace ya unos años que ha entrado en el juego de la producción propia de ficción.

Sus series están empezando a llegar poco a poco a España, y lo están haciendo sin que la empresa tenga ningún acuerdo concreto con ningún operador. HBO España se quedó 'The Handmaid's Tale' y tiene en su catálogo 'Casual', pero Calle 13 compró 'Chance', 'The Path' está entre las series de Amazon Prime Video y Cosmo va a estrenar 'Harlots'.

Las series de BBC

Entre los canales internacionales productores de series, BBC es siempre uno de los que despierta mayor interés. Tiene mucha producción propia de ficción, pero sólo llega a España una pequeña parte de ella. Las series que llegan se reparten entre Filmin y Movistar+. La primera tiene en catálogo, por ejemplo, 'National Treasure' y desde el principio ha incluido bastantes títulos británicos, como la reciente 'Indian Summers' (de Channel 4).

La segunda dispone de 'Poldark', 'Line of duty', 'Guerra y paz' y series documentales (más 'Victoria', que es de ITV), mientras otros estrenos de BBC han ido a parar a Netflix ('Doctor Foster'), a HBO España ('Clique') o a Amazon, que tiene 'Fleabag'.

¿Hay acuerdos exclusivos entre cadenas y estudios?

Aunque las cadenas y las OTT acudan al mismo mercado a por sus series de terceros, pueden también firmarse acuerdos con distribuidoras para tener sus títulos en exclusiva. Filmin, por ejemplo, tiene uno de este estilo con la distribuidora All3Media, en virtud del cual consigue series británicas como las ya citadas 'Indian Summers' y 'National Treasure', y Movistar+ firmó el año pasado el acuerdo ya comentado con Showtime.

Por su parte, HBO España ha tenido un trato preferencial con Mediaset por el que ha estrenado, al día siguiente de su emisión en televisión, episodios de sus miniseries 'Sé quién eres' y 'Perdóname Señor'.

Los derechos de stacking, la gran clave

El mercado de compra de series no sólo ha cambiado en España por la competencia de las OTT, sino porque la cada vez mayor importancia del consumo en diferido, y la proliferación de servicios de VOD, han hecho que aparezcan derechos de distribución asociados a esas nuevas formas de consumo. "(El mercado) ha cambiado tanto como el modo de consumir televisión. A la hora de adquirir una serie hoy en día son muy variados los derechos que deben negociarse para lograr que esa producción pueda ser disfrutada por el usuario cómo y cuándo quiera", explica Jorge Lezaun.

Por eso se han vuelto muy importantes los derechos de stacking. Joana Silva detalla que "hasta hace poco tiempo, hablábamos de derechos lineales, emisión en antena, y a nivel no lineal, de catch up, es decir, la disponibilidad bajo demanda durante un tiempo limitado del episodio de estreno más reciente en antena. Hoy hablamos de In season Stacking (ISS), la acumulación progresiva de los episodios de una temporada a lo largo de su emisión durante un periodo de tiempo después de la emisión de último episodio; de Box Set, la posibilidad de ver toda una temporada o temporadas de una serie bajo demanda durante un tiempo determinado, y de derechos SVOD, es decir, derechos más extendidos de vídeo bajo demanda".

Y esa posibilidad de que las temporadas estén completas a disponibilidad del espectador (que es uno de los principales puntos de venta de Netflix, por ejemplo), se ha vuelto un componente muy importante a la hora de comprar una serie. Pilar de las Casas asegura que "depende de la serie, pero es cierto que cada vez son más necesarios. Ayudan al telespectador a no perderse una serie que tiene mucha continuidad y cuyo argumento es más difícil de seguir", y Sonia Salas llega a apuntar que es un elemento más de su estrategia de búsqueda de nuevos abonados al explicar que "el consumo bajo demanda es el principal para nuestros contenidos de series Premium. No está atado a horarios, no tiene el temor de que, si se pierde la cita del estreno, ya no va a poder recuperar un contenido. Y eso se refleja en el modo que elige para verlo". "Es primordial dar oportunidad al espectador de ponerse al día con nuestras series y eso es precisamente lo que garantiza el sistema de stacking", apunta por su parte Joana Silva.

Los derechos de stacking, de la temporada completa de una serie, se han vuelto muy importantes con la mayor utilización del VOD

Así que la guerra por las series de terceros no está solo en conseguir los títulos más atractivos, o en ser los primeros en hacerse con ellos; está también en intentar ofrecer al espectador la experiencia completa de la serie para que pueda verla cuando quiera. Porque, además, se puede utilizar para promocionar la emisión lineal, en directo, de las series, que es de dónde se obtienen todavía la mayoría de los ingresos por publicidad. En palabras de Sonia Salas, "poder contar con el stacking de sus series en emisión nos aporta un valor claro que se ve reflejado en los consumos que los clientes hacen de esos títulos. Estamos convencidos de que con esto se refuerza la emisión lineal, al permitir que nuevos espectadores se sumen a una serie cuyo estreno se perdieron".

Resumiendo...

El mercado de compra de derechos de series en España se ha vuelto muy complejo, y muy competitivo, tanto por la entrada de OTT como Netflix, HBO España y Amazon Prime Video como por la aparición de nuevos derechos de distribución que surgen por los nuevos modos de consumo de las series.

Los acuerdos de distribución internacional de Netflix, por ejemplo, y la importancia del stacking en los servicios de vídeo bajo demanda son los dos aspectos que más han trastocado un mercado en el que todos los actores se adaptan lo más rápidamente que pueden.