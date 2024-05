La mejor película de Christopher Nolan no es de superhéroes ni de ciencia ficción, y la tienes en HBO Max

Tampoco estamos hablando de 'Oppenheimer', no: el do de pecho de Christopher Nolan, quizás el puzle más enrevesado que ha compuesto, es 'El truco final (El prestigio)', adaptación de una sensacional novela de Christopher Priest que puedes ver en HBO Max y Movistar Plus+. Una pequeña maravilla que mezcla drama, intriga y unas pinceladas de ciencia ficción (sin ser una película de ghénero).

Un extraordinario plantel de actores encabezado por Hugh Jackman y Christian Bale, a quienes acompañan Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall, Andy Serkis y un carismático David Bowie dando vida a Nikola Tesla, nos llevan a la Inglaterra del siglo XIX. Allí, la magia de escenario se ha convertido en uno de los entretenimientos favoritos de los ciudadanos.

En esa época, dos ilusionistas rivales están enfrentados por encontrar el mejor truco para su espectáculo, donde los grandes descubrimientos de la era victoriana están transformando el arte de la prestidigitación. Conoceremos el origen de la enemistad de los dos magos, compañeros en su juventud, y cómo el truco de 'El hombre transportado' se convierte en una entelequia para ambos, donde entrará en juego la alta tecnología de la época.

Un puzle enrevesado, donde gracias a la ambientación (y al extraordinario libro original de Christopher Priest) Nolan puede cargar las tintas en el apartado melodramático sin que la cosa cojee, como sí sucede en 'Origen' o 'Tenet'. La película, de hecho, tiene estructura de truco de magia, lo que da un ritmo y un estilo muy particulares a la propuesta, que concluye con un 'tachán' final de antología. Si te interesa el mundo de la magia, además, es cita obligada gracias al cuidado que Nolan pone en el retrato de una época irrepetible para el ilusionismo.

