Los jóvenes ya no saben usar emule: así se ha desplomado el interés por las redes P2P en pocos años

Te propongo un experimento: habla con alguien que haya nacido en 1998 o más tarde y pregúntale: "¿Has bajado nunca algo desde redes p2p?" La respuesta más probable, con esta generación que se ha hecho adulta con la llegada de Netflix y otros sistemas de streaming de contenidos, es que no.

La diferencia generacional se nota: aquellos geeks que tenemos entre 30 y 40 años y hemos visto la explosión de internet en todos los hogares podemos recordar perfectamente Napster, Kazaa, eMule, Soulseek y quizás Ares. Había infinidad de canales no oficiales de descarga de contenidos. Ahora algunos de esos canales siguen existiendo, pero las nuevas generaciones digitales no los usan.

eMule es un buen ejemplo de este fenómeno. Podemos echar un vistazo a la cantidad de veces que la última versión de este programa, aparecido en 2010, se ha descargado en ordenadores compatibles. La métrica nos la da SourceForge:

El gráfico revela una época dorada de descargas entre enero de 2010 y enero de 2012, hasta que de repente esas descargas descienden súbitamente hatsa niveles muy bajos que poco a poco han ido bajando. Mientras que en 2011 se superaban los 6 millones de descargas mensuales, hoy no llegan ni a las 175.000.

Si consultamos las tendencias de búsqueda de Google de términos como 'eMule' o 'descargas emule', podemos ver cómo el interés por ese término alcanzó el cénit entre 2004 y 2007 para ir bajando paulatinamente los años posteriores (hay que tener en cuenta que Google también puede estar bloqueando resultados útiles en estas búsquedas). A día de hoy, el interés por eMule en el buscador es prácticamente cero:

Si miramos el interés de búsquedas en Google del término 'Bittorrent' vemos una tendencia similar: interés máximo hacia 2004-2006 para después bajando progresivamente hasta un mísero 1% en febrero de 2021 (aunque después veremos como esto puede ser debido a otros factores y no a un desinterés):

Lo mismo pasa con el término 'ares', correspondiente a la aplicación de descargas no oficiales de contenidos. Buen interés hasta finales de 2011, momento en el que pasamos a ver un descenso hasta niveles actuales del 3-4%. 'Megaupload' es algo más peculiar, con un interés pico de 2009 a 2011 y una interrupción súbita que baja en picado hacia niveles muy bajos. El cierre del servicio se notó.

Las webs de descargas directas también han sufrido esta pérdida de desinterés, provocada en buena parte por el cierre de Megaupload como ya explicamos hace unos años. 2012 fue un año en el que el interés por muchos canales no oficiales de descarga se desplomó, y las plataformas de streaming que tenemos hoy en día ha hecho que ese interés no vuelva a levantar cabeza.

Aunque los datos de más arriba no sean cifras de tráfico concretas (no podemos ver el histórico de tráfico) nos dan pistas sobre el interés que los internautas han ido teniendo acerca de los principales canales no oficiales para descargar contenidos. Éste ha ido descendiendo, hasta el punto en el que hay quien habla con las generaciones más jóvenes y se sorprenden de que no saben buscar ni descargar contenidos por canales no oficiales:

Super true. Nobody in my group of cousins (ranking from 33 to 16 yo) knows how to pirate stuff besides me and my brother (33 & 31). They didn't do edonkey, torrent and much less so ftp or usenet groups — Some kinda played w Ares back in the day



Huge win for $NFLX and co goin fwd https://t.co/QYKpIiMhz2