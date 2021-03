Netflix tantea restringir el compartir las contraseñas: una función en pruebas pide verificar quién es el propietario de la cuenta

Las cuentas de Netflix permiten hasta cinco usuarios distintos, sin embargo, no restringen la cantidad de dispositivos con sesión iniciada. Esto ha dado pie a que muchos usuarios compartan su contraseña con varias e incluso decenas de personas. Pero es algo que está llegando a su fin, al menos así lo sugiere una nueva función en pruebas que aparece a algunos usuarios de Netflix.

Según indican en GammaWire, a algunos usuarios que intentan usar la cuenta de otra persona ahora les aparece un mensaje de alerta. El mensaje dice "Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo". Eso sí, también ofrece la opción de verificar que eres el propietario de la cuenta recibiendo un correo o mensaje de texto con un código de verificación.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy