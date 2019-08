Todos los estrenos en septiembre 2019 en Amazon, Filmin y Sky: 'Hellboy' y la nueva serie del creador de 'Bojack Horseman'

Se nos acaba el verano, llega septiembre y con "la vuelta al cole" comienza la temporada televisiva. O, bueno, comenzaría de no ser porque con las plataformas de streaming prácticamente no hay diferencia entre verano e invierno. Pero no adelantemos acontecimientos y veamos (tras saber de Netflix) qué nuevas series y películas llegaran a Filmin, Amazon Prime Video y Sky España en septiembre.

En Amazon este mes llega la oscarizada 'Green Book' y la nueva serie del creador de 'Bojack Horseman'. Filmin, por su parte, nos ofrece una gran oportunidad de repasar algunas de las cintas más míticas de Andrei Tarkovski. Pero también llegan algunas películas tan salvajes como la nueva 'Hellboy' y la última entrega de las aventuras de Mazinger Z.

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

'Undone'

La nueva serie animada de Raphael Bob-Waksberg, creador de 'Bojack Horseman' nos lleva a la historia de Alma (Rose Salazar) una joven chica que descubre tener una nueva relación con el tiempo tras sufrir un accidente de tráfico. La protagonista decide usar esta habilidad para indagar en la verdad sobre la muerte de su padre.

Estreno: 13 de septiembre

'Hotel Artemis'

Jodie Foster y Sterling K. Brown encabezan el reparto de una película de ciencia ficción centrada en una enfermera (Foster) que regenta un hospital para criminales en una Los Angeles del futuro. Dirige Drew Pearce.

Estreno: 1 de septiembre

Todas las películas y series

Próximos estrenos en Filmin

'Mazinger Z Infinity'

Creada para celebrar el 45 aniversario de la saga robótica, el anime de Junji Shimizu nos lleva a una época de paz diez años después de los eventos del final de la serie original. El descubrimiento de un robot bajo el monte Fuji desencadenará la trama de la película.

'Hellboy'

Un festín de violencia y salvajismo que ha sido lamentablemente tijereteado en su edición española. Pero esto no quiere decir que la nueva adaptación del cómic de Mike Mignola no merezca un vistazo con Neil Marshall dirigiendo a David Harbour.

Todas las nuevas series y películas que llegan a Filmin

'Mazinger Z Infinity' (1/9)

'Stalker' (1/9)

'Solaris' (1/9)

'El espejo' (1/9)

'Andrei Rublev' (1/9)

'La infancia de Iván' (1/9)

'El violín y la apisonadora' (1/9)

'Los asesinos' (1/9)

'Rashomon' (1/9)

'La víctima número 10' (2/9)

'Retorno al pasado' (2/9)

'Back to life' (3/9)

'Stop Making Sense' (3/9)

'Lo dejo cuando quiera' (4/9)

'Kibera Sauti' (5/9)

'Varda por Agnès' (5/9)

'Todo por Grace' (5/9)

'Keepers. El misterio del faro' (5/9)

'Assassination Classroom' (5/9)

'Assassination Classroom: La graduación' (5/9)

'Welcome Home' (5/9)

'El ángel exterminador' (6/9)

'Stroszek' (6/9)

'Woyzeck' (6/9)

'Corazón de cristal' (6/9)

'También los enanos empezaron pequeños' (6/9)

'Fata Morgana' (6/9)

'Sandra' (6/9)

'Petitet' (6/9)

'Womanhood' (6/9)

'Estafadores' (Lying and stealing) (6/9)

'Sombra' (6/9)

'Nahuel' (6/9)

'West of the Tracks' Parte I, II y III (6/9)

'Dead Souls' Parte I y II (6/9)

'Coal Money' (6/9)

'Bitter Money' (6/9)

'Fengming. A Chinese Memoir' (6/9)

'Alone' (6/9)

'Three Sisters' (6/9)

'Til Madness Do Us Part' (6/9)

'Brain Matters' (6/9)

'Ahora seremos felices' (6/9)

'Ta'ang' (6/9)

'The Party' (8/9)

'Night is short. Walk on girl' (10/9)

'Un hombre fiel' (10/9)

'Compulsión' (10/9)

'De la India a París en un armario' (10/9)

'Hellboy' (10/9)

'La primera cita' (10/9)

'La última locura de Claire Darling' (10/9)

'El año de la plaga' (11/9)

'El grito' (13/9)

'Tristana' (13/9)

'La viuda' (13/9)

'Como pez fuera del agua' (13/9)

'Peter Bogdanovich & the Lost American Film' (13/9)

'The Distant Barking of Dogs' (13/9)

'Ryuchi Sakamoto: Coda' (15/9)

'Gholam' (16/9)

'El tiempo de la felicidad' (17/9)

'El misterio del Padre Pío' (17/9)

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (18/9)

'La última lección' (18/9)

'OSS 117: El Cairo, nido de espías' (20/9)

'OSS 117: Perdido en Rio' (20/9)

'Life without Principle' (20/9)

'Almas sin conciencia' (20/9)

'El atentado' (20/9)

'Clara y Claire' (20/9)

'La corresponsal' (20/9)

'Familia sumergida' (23/9)

'Lu over the wall' (24/9)

'Brassic' (24/9)

'Dobles vidas' (26/9)

'Signos de Vida' (27/9)

'Obsesión (Obssessione)' (27/9)

'Lilith' (27/9)

'Ensayo de orquesta' (27/9)

'Desaparecida (Angel of Mine)' (27/9)

'Terra Willy: planeta desconocido' (27/9)

'Lino' (27/9)

Novedades de Sky España

'Temple'

Aunque no se prodiga demasiado con las novedades, de vez en cuando la plataforma Sky tiene preparada alguna serie original como 'Temple', un thriller de ocho episodios ambientado en una clínica clandestina situada en una red de túneles abandonados debajo de la conocida estación de metro londinense. Mark Strong, Carice Van Houten y Daniel Mays protagonizan la serie.