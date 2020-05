Los estrenos de Netflix en junio 2020: 58 series, películas y documentales originales

Aunque no tiene ningún estreno tan llamativo como la difusión del 'Snowpiercer' de TNT o una sitcom con estrellas como Steve Carell, solo hay que rebuscar un poco en los estrenos de junio de Netflix de este mes (nada menos que 58 series, películas y documentales) para encontrar material de interés. La palma se la llevan las películas, con estrenos tan llamativos como el anime original de 'Ghost in the Shell', la nueva película de Spike Lee, 'El resplandor', 'Overlord' o la nueva película de Will Ferrell, 'Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga'.

Si eres más de series, podrás encontrar las nuevas temporadas de éxitos del canal como 'Dark', 'Por 13 razones', 'Queer Eye', 'Rick & Morty' y muchas otras, además del estreno del thriller polaco 'The Woods' y el aterrizaje en la plataforma de nada menos que 'Las Kardashian'. Los documentales de este mes parecen inusualmente centrados en el deporte, de la élite de 'Athlete A' a los concursos de deletreo de 'Spelling the Dream'.

Catálogo de nuevas series en España

'Por 13 razones' - T4

Después de una primera temporada que se convirtió en uno de los éxitos sorpresa más recientes de la plataforma, generando opiniones a favor y en contra de su tratamiento de un tema tan controvertido coo el del suicidio juvenil, la serie fue perdiendo fuelle con otras dos temporadas. La tercera fue especialmente discutida por su decisión de mostrar abiertamiente escenas que se habían esquivado en entregas anteriores. De esta cuarta y última no se sabe nada, tan solo que será la que pondrá punto final a la historia y que contará solo con 10 episodios, alguno menos de los 13 habituales.

Estreno 5 junio

'The Woods'

Si te gustó 'Safe', tienes cita obligada con la segunda serie polaca de Netflix adaptando otra novela del autor de best-sellers de suspense Harlan Coben. Son seis episodios escritos por Agata Malesińska y Wojtek Miłoszewsk, y se nos cuenta la historia del fiscal de Varsova que, tras la aparición de un cadáver, ve con él la posibilidad de localizar a su hermana, desaparecida 25 años antes.

Estreno 12 junio

Todas las series de Netflix en junio

'Las Kardashian' T1-2 (1/06)

'Mujeres ricas de Beverly Hills' T1-2 (1/06)

'Married to Medicine' T1 (1/06)

'The Real Housewives of New York City' T1 (1/06)

'Miraculous - Las aventuras de Ladybug' T1-3 (1/06)

'Bellow Deck' T1 (1/06)

'44 gatos' T2 (1/06)

'Madres forzosas', episodios finales (2/06)

'Baki' parte 3 (4/06)

'¿Me oyes?' (4/06)

'Por 13 razones' T4 (5/06)

'Perdida' (5/06)

'Queer Eye' T5 (5/06)

'Reality Z' T1 (10/06)

'F is for Family' T4 (12/06)

'Kipo y la era de las bestias mágicas', temporada 2 (12/06)

'The Woods' (12/06)

'Pose' T2 (12/06)

'Alexa & Katie' T3 (13/06)

'Rick y Morty' T4 (17/06)

'La orden' T2 (18/06)

'Feel the Beat' (19/06)

'Floor is lava' (19/06)

'One Way for Tomorrow' (19/06)

'The Politician' T2 (19/06)

'The Sinner: Jamie' (19/06)

'Dark' T3 (27/06)

'Rupaul´s Drag Race' T12+Untucked': sin fecha

Películas de estreno en Netflix

'Ghost in the Shell'

Ni las múltiples secuelas ni la sosa adaptación a imagen real ha eliminado ni pizca de la relevancia de este clásico del anime cyberpunk de 1995 dirigido pr Mamoru Oshii a partir del manga de Masamune Shirow. En el año 2029 seguiremos las investigaciones de una cyborg agente de seguridad que persigue a un misterioso hacker, en una aventura de altas implicaciones metafísicas que influyó de forma definitiva en lo visual y en lo temático a películas tan importantes como 'Matrix'.

Estreno 1 junio

'Da 5 Bloods: Hermanos de Armas'

La nueva película de Spike Lee se centra en un tipo de personajes que a menudo pasan desapercibidos en películas de género como secundarios desdeñables. Con la ayuda de gente como Delroy Lindo o Chadwick Boseman, Lee se centra en los soldados afroamericanos que combatieron en Vietnam, aquí con la historia de cuatro veteranos que vuelven al terreno para localizar a su antiguo jefe de escuadrón. Y ya de paso, un tesoro escondido.

Estreno 12 junio

Nuevos documentales y especiales de comedia en Netflix

'Spelling the Dream'

Un documental que retrata la impresionante racha de victorias de estudiantes de origen indio en el concurso de deletreo más importante de Estados Unidos, una institución que lleva doce años dominada por estos chavales. El documental se adentra en sus vidas privadas y sus extraordinarias facultades.

Estreno 3 junio

