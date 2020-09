Los estrenos de Movistar en septiembre 2020: todas las nuevas series, películas y documentales

Este mes viene marcado en Movistar por la emisión la madrugada del 20 al 21 de septiembre en Movistar Series de la ceremonia de los Emmy. Una atípica, como tantas otras este año, que se hará de forma virtual, con cámaras repartidas por las casas de los invitados. También toca el regreso de una buena cantidad de programas de #0 a partir del lunes 14: 'Dar cera, pulir #0', 'La resistencia', 'Late Motiv', 'Locomundo', 'Ilustres ignorantes' y 'Sesiones Movistar+'.

Pero también hay unas buenas cantidades de ficción y documentales. Te detallamos lo mejor de la programación de Movistar+ para septiembre.

Catálogo de nuevas series en España

'Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?'

Uno de los mayores escándalos de la historia de la televisión, ambientada en el siempre jugoso mundo de los concursos. En este caso, un excomandante del ejército británico que fue acusado de hacer trampas para ganar en el popular '¿Quién quiere ser millonario?'. Una miniserie que trata sobre el precio de la fama, la ambición y la espiral autodestructiva de tantos productos televisivos en busca de audiencia.

Películas de estreno en Movistar+

'VFW'

En el pasado festival de Sitges el infatigable Joe Begos presentó no una, sino dos películas: la tremenda y muy personal 'Bliss' y la más zumbona 'VFW'. Aquí, Begos retoma sus adorados años ochenta para homenajear a John Carpenter y su fundacional 'Asalto a la comisaría del distrito 13'. Esta vez, un grupo de veteranos de guerra son asaltados por una horda de punks casi futuristas. Gore, violencia y leyendas como Fred Williamson en el reparto. Un sesión de madrugada perfecta.

'Jojo Rabbit'

Una historia de amistad insólita con la que Taika Waititi se alejó momentáneamente de la comedia en estado puro de 'Lo que hacemos en las sombras' o 'Thor: Ragnarok' para proponer una sátira del nazismo que huye del salvajismo y el humor negro para centrarse en un retrato con corazón de las víctimas. Secundarios estupendos (Scarlett Johansson, Sam Rockwell y el propio Waititi como Hitler) para una crítica dirigida a todos los públicos de uno de los momentos más oscuros del siglo XX.

Documentales de estreno en Movistar+

'La historia de la Motown'

Un documental que analiza la importancia de la fábrica de éxitos soul que mandó al estrellato a mitos del pop negro como Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Wonder o The Temptations. Este es el primer documental que cuenta con el sello de aprobación de Berrie Gordy, fundador en Detroit en la compañía, y que abarca desde la fundación de la Motown hasta su traslado a los ángeles. Un momento de grandeza musical estadounidense que coincidió con la tensión racial en el país y que tuvo como fruto una gran ampliación de las libertades.

