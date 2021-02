Los estrenos de HBO España en febrero 2021: todas las nuevas series, películas y documentales

Tenemos en HBO un mes de interesantes estrenos de ficción, como la curiosa película de Doug Liman rodada en aislamiento 'Confinados', pero sobre todo grandes sorpresas en materia de documentales. La miniserie 'The Lady and the Dale' o el largometraje sobre las nuevas formas de la fama, 'Fake Famous', son solo algunos ejemplos. Esto es lo que HBO nos ofrece en febrero de 2021.

Catálogo de nuevas series en España

'The Lady and the Dale'

Fascinante documental sobre la historia de una de las estafadoras más singulares de Estados Unidos en los sesenta, Elizabeth Carmichael, que se pasó la década falsificando identidades, encadenando timos y moviendo a su familia de un lugar a otro para no ser cazada. El más notable de todos sus engaños: el automóvil de tres ruedas The Dale, vendido como la panacea del bajo consumo de combustible. Y a todo ello se suma una condición muy especial de su vida: su categoría como pionera transgénero.

Estreno el 1 de febrero

Todas las series en enero

Catálogo de nuevos documentales en España

'Fake Famous'

Nick Bilton, ex reportero de The New York Times, inicia un experimento social que se pregunta qué hace falta para crear un influencer de la nada. Gracias a la compra de falsos followers, y creando una burbuja de fama, Bilton cogió a tres desconocidos deseosos de tropezarse con el éxito y los convirtió en estrellas sin demasiado esfuerzo.

Estreno el 3 de febrero

Todos los documentales en febrero

'Fake Famous' (3/2)

'Black Art: The Absence of Light' (10/2)

Catálogo de nuevas películas en España

'Confinados'

Doug Liman, director de 'Al filo del mañana', vuelve a sus orígenes como director de un cine a más pequeña escala para una película que, casi literalmente, se hizo antes de ayer. Con un reparto de estrellas que incluye nombres como los de Ben Kingsley, Ben Stiller y los dos protagonistas, Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor, Liman pone en pie una comedia criminal muy sugestiva que arranca cuando una pareja decide separarse justo cuando se decreta el confinamiento obligatorio, lo que les obligará a rehacer sus planes.

Estreno el 5 de febrero

Todas las películas en febrero

HBO Kids