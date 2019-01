Estrenos de febrero 2019 en HBO España, Movistar+, Amazon y Filmin

Si estáis pensando ya en el fin de semana eso significa que estamos ya con la mirada puesta en febrero. Un nuevo mes y nueva ronda de estrenos de series, películas y documentales que nos traen las principales plataformas de streaming. Tras conocer las novedades de Netflix para el próximo mes, vamos a poner nuestro foco en HBO, Movistar+, Amazon y Filmin.

Febrero es un mes delicioso para el fan de Harry Potter ya que, además de en Netflix, la saga estará completa en HBO, siendo uno de sus novedades más destacadas. En Amazon nos encontramos con el estreno en VOD de 'The Terror', una de las mejores series de 2018 y el aterrizaje de esa pedazo de space opera que se llama 'The Expanse'.

HBO: Series, películas y documentales nuevos

'La sala'

Producida por FORTA, la asociación de televisiones autonómicas, llega a HBO 'La sala', un thriller criminal que sigue la historia de Yago (Francesc Garrido), un experto en interrogatorios que un día entra en comisaría y asesina a su jefe y mejor amigo. Años después recibirá en la cárcel la visita de Sara (Goya Toledo), una periodista interesada en descubrir el motivo detrás del inesperado asesinato.

Estreno: 1 de febrero

'O.G.'

Cuando le queda poco tiempo para quedar libre, Louis (Jeffrey Wright) comienza una amistad con Beech, un novato joven. Esta amistad despertará en Louis todo un espectro de emociones, instintos y sentimientos que no sabía que tenía. Además de esta cinta, de manera complementaria, tendremos disponible 'It's a hard truth, Ain't it', un documental grabado por trece presos.

Estreno: 24 de febrero

'United Skates'

Documental que explora la subcultura underground surgida alrededor de las pistas de patinaje sobre ruedas en un momento en el que están a punto de desaparecer para siempre. Una de esas realidades ocultas, en un entorno muy racializado, pero que ha dado lugar a grandes personalidades del mundo de la música.

Estreno: 19 de febrero

Todas las series y documentales de estreno en HBO

'La sala' (1/2)

'Into the Dark' Ep. 5 (2/2)

'Song of Parkland' (8/2)

'2 Dope Girls' T2 (9/2)

'Last Week Tonight with John Oliver' T6 (18/2)

'United Skates' (19/2)

'It's a hard truth, Ain't it' (24/2)

Todas las películas en HBO

Catálogo de nuevas series y películas en Movistar+

'Mira lo que has hecho' T2

El genial Berto Romero vuelve con su serie sobre la paternidad, con experiencias propias y prestadas, en una segunda temporada que promete ser más meta. Básicamente porque su personaje está en los nuevos episodios rodando una serie semiautobiográfica de estas que se estilan mucho mientras espera la llegada de gemelos.

Estreno: 22 de febrero

'Whiskey Cavalier'

Tras haberse anunciado el pasado mayo, llega una de las series que personalmente más me llamó la atención. En 'Whiskey Cavalier' seguimos las aventuras de un singular equipo de espías (interpretados por Scott Foley y Lauren Cohan) que lo mismo salvan al mundo que mejoran en habilidades sociales.

Estreno: 28 de febrero

Otros estrenos de series, películas y documentales

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

'The Expanse' T3

Cara a la producción de la cuarta temporada de una de las series de ciencia ficción más ambiciosas de hoy en día, Amazon pondrá de golpe a nuestra disposición las tres primeras tandas de 'The Expanse'. La tercera es, de hecho, estreno exclusivo para España por lo que podremos seguir disfrutando de la guerra emergente en el sistema solar, con la adaptación de 'La puerta de Abadón'.

Estreno 8 de febrero

'Lorena'

Amazon se apunta al true crime, que tanto triunfa en otras plataformas como Netflix, con una docuserie de cuatro episodios en torno al escabroso caso de John Wayne y Lorena Bobbit y el circo mediático y sensacionalista que se produjo para sacar a la luz hasta el último detalle de su vida en pareja.

Todas las series y películas en Amazon

Próximos estrenos en Filmin

'Cold War'

Una de las mejores cintas de 2018 viene de Polonia y llega el próximo mes a Filmin. Ambientada en la Polonia de posguerra, en esta película seguiremos a una "troupe" de músicos creada para aliviar las penas del pueblo y, de paso, cantar las alabanzas de Stalin. Tres merecidas nominaciones al Óscar son su gran aval.

Estreno 6 de febrero

'The League of Gentlemen'

Si os gustó la fantástica 'Inside No. 9' nada hay mejor que ir a los orígenes de sus creadores, Steve Pemberton y Reece Shearsmith. En 'The League of Gentlemen' dan vida a los peculiares habitantes de una pequeña localidad inglesa en una comedia simplemente sensacional.

Estreno 5 de febrero

Nuevas películas y series en Filmin

'RBG' (1/2)

'Girl' (1/2)

'1974: La posesión de Altair' (1/2)

'The Death of Don Quixote' (1/2)

'Trabajos y días de Francisco Leiro' 1-2 (1/2)

'Tomcat' (4/2)

'Aprendiendo a vivir' (5/2)

'Matar a Dios' (5/2)

'The League of Gentlemen' (5/2)

'Estados Unidos del Amar' (6/2)

'Clímax' (6/2)

'Cold War' (6/2)

'La casa del reloj en la pared' (6/2)

'Sieranevada' (7/2)

'Viaje al cuarto de una madre' (7/2)

'Luisa no está en casa' (7/2)

'Ouaga Girls' (7/2)

'Petra' (8/2)

'Maquila. Una historia de amor inmortal' (8/2)

'Apprentice' (8/2)

'Edvard Munch' (8/2)

'Matar o morir' (10/2)

'Evening Land' (11/2)

'El silencio de otros' (12/2)

'Animales sin collar' (13/2)

'Un seductor a la francesa' (15/2)

'Cuenta pendiente' (15/2)

'They' (15/2)

'La protectora' (15/2)

'La francesita' (15/2)

'Una receta familiar' (19/2)

'La buena esposa' (19/2)

'Sin Fin' (20/2)

'El fotógrafo de Mauthausen' (20/2)

'Burning' (20/2)

'El árbol de la sangre' (21/2)

'El Ángel' (21/2)

'El Rey' (22/2)

'Reparar a los vivos' (23/2)

'El invierno' (23/2)

'La sociedad literaria y el pastel de patata'

