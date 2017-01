'The Expanse' es la ciencia ficción más ambiciosa de la televisión

La ciencia ficción está ganando un interés renovado tanto en televisión como en el cine. Es muy habitual que encontremos series sobre robots que adquieren consciencia propia o películas sobre contactos alienígenas llevados de manera diferente a la habitual, pero se suele optar por historias de escala un poco más pequeña; no es común que esos títulos tengan por escenario todo el Sistema Solar.

Sin embargo, eso es lo que hace 'The Expanse', una space opera con todas las de la ley que puede verse en Netflix España y cuya segunda temporada llegará el 1 de febrero a Syfy en Estados Unidos. Es, tal vez, la serie de ciencia ficción más ambiciosa que puede verse en televisión, operando a una escala enorme tanto de localizaciones como de temas. Porque, al fin y al cabo, está contando una guerra fría entre la Tierra y Marte.

¿Qué es 'The Expanse'?

La serie, que sigue los esfuerzos de Syfy por encontrar a su heredera de 'Battlestar Galactica', está basada en unos libros de James S.A. Corey, pseudónimo de los escritores Daniel Abraham y Ty Franck. Éstos arrancaron con 'El despertar del leviatán', nominada para los premios Hugo y Locus de 2012, que presentaba un futuro en el que la humanidad ha colonizado el Sistema Solar interior y ha perfeccionado la extracción de minerales de los asteroides.

En ese futuro se han establecido dos colonias humanas fuera de la Tierra, una en Marte, que ha evolucionado hacia una república con una gran potencia militar, y otra en el cinturón principal de asteroides, compuesta por los trabajadores de las naves mineras. La población del cinturón es vista con condescendencia por los terrícolas y los marcianos, y empieza a surgir un gran descontento con la situación en la que se encuentran.

La saga de libros de James S.A. Corey se completa con 'Caliban's war', 'Abaddon's gate' y 'Cibola burn', y hay también relatos cortos y otras historias ambientadas en ese mundo que no están relacionadas con la trama principal. Los encargados de adaptarlo todo a televisión son Mark Fergus y Hawk Ostby, guionistas de 'Hijos de los hombres', y su co-showrunner es Naren Shankar, con gran experiencia en las series de la saga 'Star Trek'. Todos ellos llevaron 'The Expanse' a Syfy cuando la cadena estaba recuperando la emisión de series ambientadas en el espacio, o con un componente de ciencia ficción más importante, que había abandonado al cambiar su nombre de Sci Fi Channel al actual.

Una space opera de gran ambición

La primera temporada de 'The Expanse' se desarrolla en tres escenarios, cada uno con un tono distinto. En la Tierra, una alta funcionaria de la ONU investiga los rumores de que Marte puede estar preparando un ataque contra ellos; en el asteroide Ceres, un policía investiga la desaparición de la hija de un millonario de la Tierra, y en la nave minera Canterbury, que extrae hielo cerca de la órbita de Saturno, se van a topar con una nace accidentada que va a meterlos de lleno en las tensiones políticas y militares entre las tres partes de la historia.

La trama de la Tierra tiene un aire de thriller político, de historia de conspiraciones y misterios; la investigación en Ceres se mueve más por los códigos del noir, mientras las peripecias de la tripulación de la Canterbury se encuadran en las aventuras espaciales de corte más militar. Las tres tramas se van entrelazando con el paso de los capítulos, hasta que se desvela el panorama completo de lo que está pasando ahí y de las fuerzas que quieren desatar una guerra total entre la Tierra y Marte.

'The Expanse' se mueve en tres escenarios diferentes, cada uno con una trama de un tono diferente

Esa escala da a 'The Expanse' unas dimensiones poco habituales en la ciencia ficción televisiva actual, y su ambición temática también es poco común, añadiendo un componente político que, si se intenta, se suele utilizar en un nivel un poco más pequeño, como ocurre con 'Colony', sus invasores alienígenas y su historia de colaboracionistas y resistentes. La historia se va desvelando poco a poco.

Otro aspecto en el que la serie destaca es en su representación de los efectos de la ingravidez, y en los movimientos de las naves por el espacio. En uno de los primeros episodios hay una impactante escena en la que queda muy claro lo que puede pasar si te disparan en un entorno de gravedad cero, por ejemplo, y las naves no se desplazan como si fueran aviones, un error muy habitual en las space operas. Sí, hay entornos de gravedad artificial, pero también se enseña qué pasa cuando vives durante mucho tiempo en un lugar con una gravedad menor que la terrestre.

¿Merece la pena ver 'The Expanse'?

Para los fans de la ciencia ficción, 'The Expanse' merece un vistazo. Las críticas de su primera temporada son más bien tibias porque las tres historias no rinden todas al mismo nivel (la de la Tierra tarda en arrancar y no acaba de encontrar su tono de thriller político), pero las semillas que las unen se van plantando desde el principio, y se ven germinar conforme la temporada se acerca a su final. La evolución de los tripulantes de la Canterbury puede ser, tal vez, lo que esté mejor llevado, porque se dan cuenta, gradualmente, de que se han metido en algo mucho mayor de lo que ellos pensaban.

El mundo del cinturón de asteroides, y su conciencia de clase, también está bastante logrado, y lo que se deja ver de la potencia militar marciana apunta grandes cosas para la segunda temporada. Series con tanta ambición y unas miras tan altas como 'The Expanse' siempre son bienvenidas en televisión, especialmente para adentrarse en un lado de las space operas que es algo más que batalas espaciales y exploraciones de nuevos mundos.

No está todavía al nivel de 'Battlestar Galactica', pero sí consigue integrar mejor sus piezas que 'Defiance', cuyo lado de tramas políticas y los problemas sociales de la convivencia de humanos y extraterrestres nunca cuajó del todo. Se echaba de menos el espacio en televisión.