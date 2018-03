Estrenos abril 2018: HBO España, Movistar+, Amazon, Filmin y Rakuten

Abril se presenta un mes interesante, ya que tendremos algunos de los estrenos más esperados del año. Llegan a HBO las nuevas temporadas de 'Westworld' y 'El cuento de la criada'. Otros títulos de series destacados los encontramos en Movistar+, que estrena su producción propia 'Félix', y además nos trae la nueva temporada de 'Legión' y el estreno de 'The Terror', una producción de Ridley Scott muy prometedora.

Entre los títulos de cine encontramos variedad de estrenos. Entre los más potentes están el de 'Dunkerque' o 'Star Wars: Los últimos Jedi'; en cine más modesto pero igual de interesante podríamos destacar 'Neruda' o 'En realidad nunca estuviste allí'. Vamos con los estrenos de series, películas, documentales y títulos infantiles del mes de abril en las plataformas de streaming españolas.

Próximos estrenos en Filmin

Los hambrientos

'Les Affamés' de Robin Aubert no es una de zombies apocalíptica más. Sigue a un grupo de personas que intentan seguir adelante en ese entorno pero tiene una sensibilidad distinta a la habitual; un acercamiento muy humano con un tono realista. No gira tanto en torno a la tensión, la acción o los peligros de la supervivencia, aunque los haya, sino al aspecto más íntimo de ésta; el más psicológico. Por si sirve, yo salí de la sala en el Festival de Sitges con ganas de volver a jugar al 'The Last of Us'.

Estreno:25 de abril

Neruda

A finales de los años 40, Pablo Neruda acusa al gobierno de traicionar al partido comunista, por lo que pierde su inmunidad y se ve obligado a huir y esconderse. Pero esta historia sobre el poeta chileno no es el típico biopic. Nada más lejos. Pablo Larraín deja que la obra del poeta cale en la narración y ofrece una aventura impregnada de lirismo, con mucho de cine negro, con una visión romántica de la huida y con un humor negro disfrutón.

Estreno: 23 de abril

En realidad, nunca estuviste allí

Lynne Ramsey es una de las directoras más interesantes de la actualidad, y que ya mostró su brillante y elocuente narrativa visual con 'Tenemos que hablar de Kevin'. En 'You were never really here' la forma está por encima del fondo, y nos muestra a un veterano de guerra que enfoca su odio en perseguir individuos deplorables. No es particularmente original, pero el estilo marca la diferencia por cómo explora la psique de la violencia con los planos, la atmósfera y la música.

Estreno: 6 de abril

Otros estrenos

Untitled (1/04)

Cerca de tu casa (2/04)

Café Society (4/04)

La herida (4/04)

Alanis (4/04)

El Viaje (4/04)

The Beast is Still Alive (6/04)

House of Others (6/04)

I am Gagarin (6/04)

La vida y nada más (6/04)

Disco & Atomic War (6/04)

A remo (6/04)

Viktoria (6/04)

Berlin Occidental (6/04)

Viaje a Italia (11/04)

El Porvenir (13/04)

La cena (13/04)

Halal love (and sex) (13/04)

Muchos hijos, un mono y un castillo (15/04)

La Rebelión de los Cuentos (16/04)

Wonder Wheel (17/04)

Sweet Virginia (17/04)

Recuerdos desde Fukushima (17/04)

La Higuera de los Bastardos (17/04)

El jardín de Jeannette (18/04)

El emperador (18/04)

El maravilloso jardín secreto de Bella Brown (18/04)

Zama (18/04)

Las hijas de abril (18/04)

Un tango más (18/04)

El techo del mundo (19/04)

Elle (20/04)

Banished, T1 (24/04)

Tomcat (22/04)

Creative Control (24/04)

Historia de una pasión (27/04)

Molly's Game (27/04)

Wonderstruck: El museo de las maravillas (27/04)

Killing Ground (27/04)

HBO: Series, películas y documentales nuevos

La Travesía

En una playa de un pequeño pueblo de Estados Unidos empiezan a aparecer personas solicitando asilo, son refugiados que llegan de un país en guerra. El país del que proceden es Estados Unidos, el de 180 años en el futuro. Este thriller de ciencia ficción high concept tiene un primer capítulo que promete seguir el camino de 'Los 4400' o 'Perdidos' en sus primeras temporadas.

Estreno 3 de abril

El cuento de la criada, T2

Llega la segunda temporada de la adaptación de la novela de Margaret Atwood, 'The Handmaid's Tale', y lo hace con la expectativa de ir con 8 Emmys bajo el brazo, entre otros premios, incluyendo el premio a mejor serie dramática de la temporada pasada. El estreno de la nueva tanda de episodios será doble y esta vez tendremos un total de 13 en lugar de diez.

Estreno: 26 de abril

Westworld T2

Otra segunda temporada muy esperada es la de 'Westworld', la serie de ciencia ficción que reimagina la película de Michael Chrichton de los años setenta. La primera temporada se rebautizó con el subtítulo "The Maze" (el laberinto) y a la segunda que comienza este mes lleva por nombre "The Door" (la puerta). Serán 10 episodios que prometen mostrarnos más rincones de ese mundo de marionetas sintientes.

Estreno 23 de abril

Killing Eve T1

La creadora de la estupenda dramedia 'Fleabag', Phoebe Waller-Bridge, nos presenta aquí a un thriller con toques de humor basado en 'Codename Villanelle' y otras novelas del autor Luke Jennings también protagonizadas por la asesina Villanelle. Sandra Oh y Jodie Comer interpretan a la asesina y a la agente de una empresa de seguridad que se dedica a perseguirla por todo el mundo.

Estreno 9 de abril

Otras series

Freakish T1, T2 (1/04)

La Consejera (1/04)

Etiquet@dos (9/04)

Vice T6 (7/04)

Películas

Paterno (8/04)

Famous in Love (5/04)

The Bay (1/04 )

Más allá de la vida (1/04 )

Colegas en el bosque (1/04 )

Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del Alba (1/04 )

McFarland, USA (3/04)

Constantine (5/04 )

Mars Attacks! (5/04 )

Ahora o nunca (5/04 )

Banderas de nuestros padres (12/04)

Miss Agente Especial (12/04 )

Sin reservas (12/04 )

El último samurai (19/04)

Tres Reyes (19/04)

Una terapia peligrosa (26/04)

Un viaje de diez metros (30/04)

Documentales

Wyatt Cenac's Problem Areas (16/04)

La Lucha pacífica de Martin Luther King (3/04)

Soy una prueba (17/04)

Destino Rusia 2018 (abril)

Catálogo de nuevas series y películas en Movistar+

Félix

'Félix' tiene lugar en Andorra y es un thriller romántico con comedia y misterio que transcurre a lo largo de 10 días. Félix es un hombre normal, de vida tranquila y solitaria, que un día se cruza en el camino de Julia, una mujer de origen asiático de la que se enamora. Empiezan a tener algunos encuentros casuales hasta que una noche Julia desaparece. Serán 6 episodios de 50 minutos y está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Cesc Gay ('Truman').

Estreno: 6 de abril

Deep State

Ésta primera producción original de Fox Networks para Europa y África está protagonizada por Mark Strong, quien interpreta a un ex espía que decide volver al campo para vengar la muerte de su hijo. La producción ha tenido lugar en diferentes países por lo que veremos un thriller clásico de espías con varias agencias de inteligencia involucreadas. Son 8 episodios.

Estreno 9 de abril

Dunkerque

Christopher Nolan dirige y escribe el guión de este drama bélico, reconvertido en thriller de acción, que narra los hechos históricos ocurridos durante la batalla de Dunkerque de la Segunda Guerra Mundial. Nolan, junto al ensordecedor trabajo de Hans Zimmer en la música, ha firmado una de las experiencias cinematográficas más angustiosas de los últimos años sin, además, dejar de lado su fascinación por la narración fragmentada y los juegos temporales.

Estreno 27 de abril

El Terror (T1)

Basada en el besteller homónimo de Dan Simmons de 2007, 'The terror' está inspirada en la historia real de un navío que partió de Inglaterra en 1845 rumbo al Ártico, pero nunca regresó. En 2014 se hallaron los barcos naufragados, algo que permitió descifrar lo que ocurrió en aquel viaje. La serie seguirá a la tripulación, su día a día y la lucha contra las condiciones meteorológicas y contra un misterioso depredador que amenaza su misión.

Estreno 3 de abril

Nuevas series y temporadas

Legión T2 (7/04)

Frakie Drake Mysteries T1 (8/04)

Cómo defender a un asesino (T4) (1/04)

NCIS: Nueva Orleans (T4) (3/04)

Chicago Med (T1) (5/04)

Estación 19 (T1) (5/04)

Nuevas películas

Escuadrón de élite (1/04)

Los casos de Victoria (2/04)

Megan Leavy (3/04)

El viaje (4/04)

Have a nice day (5/04)

Tadeo Jones 2, el secreto del rey midas (6/04)

Detroit (7/04)

Barry Seal: el traficante (13/04)

The Hollow Point (14/04)

Ret Arturo: la leyenda de Excalibur (20/04)

La reina Victoria y Abdul (21/04)

La montaña entre nosotros (28/04)

En la via láctea (abril)

El caso de Hana y Alice (abril)

50 primaveras (abril)

Los últimos años del artista: Afterimage (abril)

Rakuten TV: Nuevas películas, series y documentales

Jumanji, bienvenidos a la jungla

El campo de los reboots, las reimaginaciones y las secuelas no tiene vallas, algo que queda claro con la existencia de esta nueva aventura de 'Jumanji'. Con pocas pretensiones y una intención de ofrecer un blockbuster entretenido llega esta comedia de acción que expande el universo de aquella película de 1995 protagonizada por Robin Williams y Kristen Dunst.

Estreno 13 de abril

'Star wars: los últimos jedi'

Octava entrega en la saga Star Wars, segunda de la nueva trilogía y una que ha creado mucha controversia entre los espectadores y los fans. Este nuevo enfrentamiento entre la resistencia y el imperio, entre el bien y el mal, redibuja parte de lo que hasta ahora definía a la fuerza, y plantea una evolución en la mitología del universo. La que escribe estas líneas cree que es de las mejores entregas de la franquicia (y probablemente sea la favorita), y este mes la podremos revisitar y reavivar el debate.

Estreno 18 de abril

Pay per view

El Libro Secreto de Henry (4/04)

La cena (13/04)

Ferdinand (13/04)

Un golpe sobrenatural (16/04)

Wonder Wheel (17/04)

Recuerdos desde Fukushima (17/04)

Las hijas de Abril (18/04)

Una vida a lo grande (18/04)

El Jardín de Jeannette (18/04)

Paddington 2 (20/04)

El gran showman (20/04)

Insidious: La última llave (27/04)

Molly's Game (27/04)

Wonderstruck: el museo de las maravillas (27/04)

Estrenos infantiles: HBO España, Movistar+, Amazon, Filmin y Rakuten TV

El techo del mundo (19/04) (filmin)

La Rebelión de los Cuentos (16/04) (filmin)

Ferdinand (13/04) (Rakuten)

Paddington 2 (20/04) (Rakuten)

Cars 2 (1/04)(HBO)

Aviones (1/04 )(HBO)

Aviones: Equipo de rescate (1/04 )(HBO)

Big Hero 6 (3/04 )(HBO)

Into the Woods (3/04 )(HBO)

El oso Yogi (16/04)(HBO)

Kid e Cat (27/04)(HBO)

Las nuevas aventuras de Peter Pan (12/04) (HBO)

Hemos contactado con Amazon Video y de momento no pueden confirmar ningún estreno para el mes de abril en su plataforma. Actualizaremos en caso de recibir alguna notificación.

En Xataka | Estrenos de Netflix para abril 2018