Esta joya de la ciencia ficción más bruta en HBO Max tiene las mejores criaturas extraterrestres de los últimos años

No es difícil detectar por qué 'Attack the Block', aparentemente una sencilla película británica de invasiones extraterrestres de bajo presupuesto esconde una de las propuestas más revitalizantes de los últimos años dentro del género. Se trata de todos los nombres propios de descomunal talento que hay detrás, y puedes comprobarlo ya mismo en HBO Max, en Movistar Plus+ y en Filmin.

Para empezar, en la producción está Edgar Wright, el gran talento del fantástico británico de los últimos años, con películas como 'Zombies Party', 'Arma fatal' o 'Bienvenidos al fin del mundo'. Su productora habitual Nira Park está también dentro de la producción de 'Attack the Block'. Para seguir, escribe y dirige Joe Cornish, amigo de Wright, guionista de su frustrada 'Ant Man' y actualmente preparando la secuela de esta 'Attack the Block' y una adaptación del clásico cyberpunk 'Snow Crash' de Neal Stephenson.

Además, en el reparto hay intérpretes tan estimulantes como John Boyega (Finn en la última trilogía de 'Star Wars'), Jodie Whittaker (la última Doctor Who) y Nick Frost (otro eterno habitual de Edgar Wright). Todos ellos ponen en pie una trepidante peripecia de resistencia antialienígena, donde básicamente un grupo de adolescentes de un humilde bloque de edificios en el extrarradio de Londres se defienden de una invasión extraterrestre.

Sin duda, entre los aspectos más memorables de la película está el diseño de sus criaturas: los extraterrestres parecen salidos de un tebeo demencial de los ochenta, todo bocazas fluorescentes al estilo Critters. Pero además, gracias al ritmo que le inyecta Cornish, la película retrotrae a películas de gente encerrada con una amenaza letal, pero con un subtexto venenoso y crítico, gracias al peculiar entorno donde se desarrolla la película: un edificio en el que sus habitantes han aprendido a valerse por sí mismos.