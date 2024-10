Esta incomprendida secuela de un clásico de la ciencia ficción fracasó en taquilla, pero ha acabado triunfando en Netflix

Shane Black tiene severos problemas para encontrar a un público que apoye sus películas, y es una pena porque sus propuestas siempre tienen una altísima calidad, a veces en marcas tan consagradas como Marvel o esta que nos ocupa. Suya es una de las mejores películas de todo el MCU, 'Iron Man 3' (una de las últimas de la franquicia con un toque personal y distintivo, cuando eso era posible), y también esta 'The Predator', que estaba en Disney+ pero que acaba de llegar también a Netflix, donde se ha encaramado al top de lo más visto y ha llegado al número 1 en 39 países.

El problema de Black (que ya fue coguionista no acreditado de la legendaria primera entrega de la saga) es que le gusta mucho el cachondeo, y a menudo sus películas son no solo lo que se espera de ellas ('The Predator' tiene algunas de las mejores secuencias de acción y horror de la saga), sino mucho más: comedias familiares con niño, buddy movies (género que él, como guionista, también llevó a la cima con 'Arma letal' y 'El último boy scout') y muchos otros géneros. La macedonia de estilos es uno de sus puntos fuertes como autor, y se percibe en películas como la mencionada 'Iron Man 3', pero también en maravillas como 'Kiss Kiss, Bang Bang' o 'Dos tipos duros'.

Esta entrega, primera de la serie desde 'Predators' de 2010, sigue a un francotirador del ejército, que tiene un encuentro con una nave extraterrestre donde viaja un Depredador, un cazador alienígena. Tras sobrevivir al encuentro, McKenna formará parte de un equipo de peculiares soldados que se enfrentarán a la criatura, incluso cuando las cosas se compliquen con la llegada de un segundo Depredador, superior y más peligroso que el primero.

Pese a la excelente acción y los rotundos diseños de los Depredadores, el humor de Black, marca de la casa, no gustó al público. Aunque la película no fue un desastre total, con 160 millones de dólares de recaudación frente a 88 de presupuesto, no terminó de encontrar su público, como atestiguan sus bajísimas puntuaciones en Rotten Tomatoes, repletas de fans dolidos porque no les gusta que sus franquicias se aparten lo más mínimo de lo previsible. En cualquier caso ahora tienes la oportunidad de recuperar una película que cada vez tiene más adeptos que se preguntan cómo la gente pudo dejar pasar en su día una joyita así.

