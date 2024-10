La mejor serie de historias ideales para Halloween ha vuelto con una última temporada tan redonda y sorprendente como siempre

¿Cuántas series puedes enumerar que lleven nueve temporadas y las nueve hayan sido absolutamente perfectas? A mí me salen muy pocas, por no decir que no me sale ninguna, con una sola excepción: 'Inside No. 9', la serie de terror, suspense y, sobre todo, morteradas de humor negro que escriben, dirigen y protagonizan Reece Shearsmith y Steve Pemberton. Junto a las ocho anteriores, Filmin ha estrenado esta nueva y, por desgracia, última temporada. A tiempo para llevarnos unos cuantos escalofríos y carcajadas de Halloween.

Como siempre, tenemos seis jugosísimos capítulos en torno a la media hora de duración cada uno que despliegan, con un estilo minimalista y teatral, situaciones grotescas, casi siempre agudamente satíricas, y a menudo reducidas a un solo espacio, que se va volviendo más asfixiante y lleno de oscuros significados según pasan los minutos. Ironías desatadas, malas decisiones, tipologías de humanos despreciables con los que te sentirás inevitablemente identificado... un espectáculo misantrópico donde brillan, eso sí, ocasionales luces de esperanza.

En realidad, Shearsmith y Pemberton llevan repitiendo el mismo código durante los últimos diez años: la normalidad británica más absoluta, con su disparidad de caracteres, edades y razas, en lugares a veces convencionales, en ocasiones paródicos de puro tradicionales, en otros casos sorprendentes. Y en algún momento, en esos lugares y con esas personas, algo hace clic (una actitud inesperada, un suceso inevitable pero que nadie podía prever) y absolutamente todo se desmorona ante nuestros ojos.

Que conozcamos los códigos de 'Inside No. 9' a la perfección porque siempre funcionan igual no impiden que nos sorprendamos con cada capítulo, una y otra vez. La camaleónica capacidad de Shearsmith y Pemberton para transformarse en un amplio abanico de seres cotidianos sigue siendo, nueve temporadas después, fuente de asombro continuo. Por eso, 'Inside No. 9' continúa siendo la mejor serie de misterio y comedia de la televisión. Y si no la has empezado a ver aún, te puedes considerar una persona muy afortunada: te espera un descubrimiento de los que cambian cómo vemos el mundo. O, como mínimo, el día a día.

Cabecera | BBC

