Esta excelente serie de superhéroes coreana está arrasando en Disney+, convirtiéndose en su 'El juego del calamar'

Los propios responsables de Disney no daban demasiado crédito cuando se estrenó en Estados Unidos en agosto, como contaba The Hollywood Reporter: "la respuesta de los consumidores de todo el mundo a los 11 primeros episodios de 'Moving' ha superado nuestras expectativas", decía Carol Choi, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de contenidos originales de Disney. Los motivos que destacaba la ejecutiva: "su cautivador argumento, su reparto de primera clase y sus increíbles efectos de postproducción, todo ello unido para ofrecer una narración excepcional". Puedes comprobarlo en Disney+.

En 'Moving', que adapta el webcómic de Kang Full, se nos cuenta la historia de un grupo de espías surcoreanos que protegen a sus hijos superpoderosos de distintas agencias gubernamentales que los reclutaron a ellos previamente por poseer poderes similares. Entre esos poderes están el vuelo, la sanación, el aumento de los sentidos... cuando aparece un extraño asesino que escoge como víctimas a estos seres insólitos, las pacíficas tapaderas de los espías saltan por los aires.

Disney+ ha terminado de estrenar, esta misma semana, los episodios que completan la primera temporada, y en ellos es sencillo detectar el por qué del éxito (se ha convertido también en la producción más vista de la plataforma en la zona de Asia y el Pacífico, por encima de otros títulos como 'The Mandalorian'): la mezcla de drama, comedia y acción que tan bien se les da a los coreanos y la fuerte inversión en efectos especiales (7000 planos retocados, casi 50 millones de euros de presupuesto).

El resultado es un espectacular producto que reafirma la popularidad de los productos coreanos en todo el mundo (y, por supuesto, más que nada en su propia zona, donde no tienen ningún tipo de rival... y a Disney le parece estupendo, dadas las cifras de audiencia que vienen desde allí). Aunque los números no son comparables, Disney+ podría haber encontrado su propia 'El juego del calamar': las audiencias no son tan rotundas, pero como prueba de que hay interés en producciones coreanas, 'Moving' ha cuajado perfectamente.

Cabecera: Disney+

