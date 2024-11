Esta excelente serie de ciencia ficción en Netflix tiene puntuación perfecta y excelentes críticas pese a su inusual procedencia

Nada menos que 100% en Rotten Tomatoes tiene esta extraordinaria serie de ciencia ficción que, con su estética y argumento absolutamente únicos se distancia de la mayoría de las producciones del género en la plataforma. Una razón indiscutible para ello puede ser su procedencia: 'Better than Us' tiene nacionalidad rusa, ya que la serie se produjo originariamente para el canal estatal C1R, aunque pronto fue adquirida por Netflix para su distribución internacional y que formara parte de su escudería de originales.

La serie tiene lugar en un futuro, en el año 2029, en el que los androides se han convertido en miembros de pleno derecho de la sociedad. Hacen multitud de tareas en las que se confunden con los humanos: asistentes personales, guardias de seguridad, oficinistas... En este contexto conocemos a Arisa, diseñada para ser la compañera perfecta, pero que está siendo perseguida por haber matado a un hombre que pretendía abusar de ella.

Se refugia con una familia de humanos, pero cuando conoce en profundidad a su nueva familia, el androide comienza a desarrollar autoconsciencia, emociones y aprendizaje. Y a la vez, todo esto está contado en el contexto de una rebelió de los androides contra los humanos, cometiendo una serie de asesinatos muy medidos, con una serie de subtramas donde también está implicada CRONOS, la compañía que fabrica los robots.

Mezclando elementos de drama familiar y thriller corporativo, 'Better than Us' bebe de historias clásicas de rebelión de inteligencias artificiales, como la película de 'Yo, Robot', pero con un toque a la vez más crudo y melodramático. Entre los aspectos que la distinguen están una visión del futuro muy particular (hay elementos claramente muy sofisticados, mientras en otros, la tecnología apenas parece haber evolucionado) y una concepción de la robótica también entre retro y visionaria, como demuestra la peculiarísima estética (basada en las muñecas rusas de décadas atrás) de los androides.

Cabecera | Netflix

