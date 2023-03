Disney no se puede fiar ya ni de 'The Mandalorian': la audiencia de la tercera temporada no pinta bien

A Disney empiezan a agotársele las opciones más o menos infalibles. Hablábamos hace un par de días de la cancelación de 'Willow', exclusiva de Disney+. Además de no hablar demasiado bien de la calidad de esta secuela, plantea que quizás la nostalgia y las IPs de otro tiempo no son infalibles por sí mismas: hay que aderezarlas con productos atractivos. Ahora es el turno de la aparente baza intocable de 'Star Wars' en la actualidad: 'The Mandalorian'.

En The Wrap tienen algunos datos que ponen en duda la infabilidad de la serie protagonizada por Pedro Pascal y su hijo putativo: su primer episodio, según datos recogidos por SambaTv, habría tenido una audiencia de 1'6 millones de espectadores, es decir, en la línea de su spin-off 'El libro de Boba Fett' (un 2% menos, de hecho), considerado por muchos espectadores como una continuación fallida de las peripecias del mandaloriano. Y no es la única serie peor considerada que 'The Mandalorian' que le ha adelantado por la derecha.

Por ejemplo, 'Obi-Wan Kenobi', pese a ser la serie de 'Star Wars' recibida con más tibieza por crítica y público, obtuvo un 28% más de audiencia con su primer capítulo. SambaTv también lleva la comparación a Marvel, y determina que llegó a un 35% menos que 'Loki'. A la única que ha superado ha sido a 'Andor', serie que aunque fue mejor recibida por medios y público, no triunfó en audiencias, consiguiendo un 50% menos de audiencia.

El por qué de una caída

Conviene recordar que los datos de Samba Tv proceden de aparatos de televisión colaboradores con la compañía, tres millones de ellos en Estados Unidos y unos 17 millones en el resto del mundo. Es una muestra lo suficientemente amplia como para concluir que 'The Mandalorian' no ha ido todo lo bien que se esperaba. Es, quizás, la señal definitiva de que la marca 'Star Wars' se está asfixiando por varios motivos.

Uno de ellos puede ser, sin duda, el agotamiento de la marca después de algunos productos que no han cumplido como se esperaba de ellos, 'Obi-Wan Kenobi' en cabeza. Otro puede ser la carencia de películas de 'Star Wars' que renueven la mitología: actualmente, todas las series recurren a lo "ya inventado" para contar sus historias, lo que sin duda transmite una sensación de agotamiento y escasez de recursos narrativos.

