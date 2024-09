'Los Anillos de Poder' está frente a los primeros datos, y las audiencias no son buenas: sus espectadores han caído un 50%

La analista de audiencias Samba TV ha anunciado su cálculo del número de espectadores que ha tenido 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', y el resultado no es especialmente halagüeño para la ambiciosa serie de Amazon. Aunque la serie ha experimentado algún cambio en el foco de sus protagonistas para alejarse de las críticas que rodearon a la primera temporada, parece no haber sido suficiente.

Las cifras. Según Samba TV, 902.000 hogares estadounidense se conectaron para ver el estreno de la serie en los primeros cuatro días. Es un descenso considerable si lo comparamos con la expectación que despertó la primera temporada, que consiguió el doble de espectadores con su estreno en menos tiempo: 1'8 millones de espectadores estadounidenses en sus primeros tres días, registró la firma.

La letra pequeña. Aunque Samba TV hace algunas de las mediciones que más se tienen en cuenta a la hora de conocer los a menudo ignotos datos de audiencia de las plataformas de streaming, hay que recalcar que la compañía no analiza ni visionados en dispositivos móviles y ordenadores ni espectadores fuera de Estados Unidos. Su censo consta de tres millones de televisores, una cifra muy superior a las que maneja la también prestigiosa Nielsen: 45.000 hogares.

La comparación es lo que vale. De este modo, hay que coger con pinzas esos 902.000 hogares que anuncia Samba TV, porque de momento no hay cifras oficiales para la segunda temporada. Como tampoco hubo demasiadas para la primera: oficialmente, solo supimos que había sido el estreno más visto de la historia de Prime Video, y hablaron de 25 millones de espectadores para el primer episodio. En Variety, la jefa de Amazon Studios Jennifer Salke declaró, cuando la primera temporada había superado su ecuador, que se acercaban ya a 100 millones de espectadores.

Otros datos no oficiales. Lo cierto es que pese a estas jugosas cifras oficiales, la serie se encontró en su primera temporada con numerosas cifras no oficiales que relativizaron la sensación de triunfo. The Hollywood Reporter publicó un estudio que decía que solo 37 de cada 100 personas que empezaron a ver la serie en Estados Unidos finalizaron la temporada. Es decir, a lo largo de sus 8 episodios se perdió un 63% del público. La tasa mejoraba levemente en el resto del mundo, opero aún en un espectro bajo.

También Nielsen dio en su momento datos sobre la primera temporada, que difundió Variety: según la firma, la primera temporada de 'Los Anillos de Poder' habría conseguido 1.300 millones de minutos visionados en su primera semana. Quedaría por debajo de otro gran éxito de la plataforma, 'Reacher', que consiguió llegar a 1.800 millones de minutos, y muy cerca de 'La rueda del tiempo' y 'La lista final'. Eso sí, matizaba el estudio, todas esas series fueron estrenadas en su integridad en su primera semana, mientras que 'Los Anillos de Poder' tuvo cadencia semanal, lo que revalorizaría al alza esos 1.800 millones de minutos.

Un golpe de timón insuficiente. La serie lleva desde su mismo estreno generando polémica entre los fans. Ya antes de su inicio recibió abundantes críticas de los activistas anti-woke que se oponían a un reparto inclusivo que difería de lo propuesto por Tolkien, lo que se tradujo en bajísimas puntuaciones en Rotten Tomatoes que llevaron a Amazon a cerrar las puntuaciones de IMDB y de la propia plataforma Prime Video. Una pena, ya que con esta segunda temporada la serie parecía haber encontrado un original cambio de rumbo al convertir al mismísimo Sauron y sus orígenes en centro de atención, poniendo el foco en los aspectos más oscuros y tenebroso de la Tierra Media.

