13 películas y series de estreno para ver en agosto de 2024 en Netflix, Prime Video, HBO Max y streaming

Agosto puede ser un mes en el que no hay demasiado que hacer si no has tenido la suerte de irte de vacaciones (o si ya las has disfrutado este año y estás de vuelta al tajo). Pero tenemos unos cuantos estrenos muy jugosos en plataformas: algunas de las series y películas más potentes del año están ahí esperando, así que nada de excusas, que hay mucho que ver este mes de agosto.

Godzilla Minus One Minus Color

'Godzilla Minus One' ha sido una de las indiscutibles películas del año: una revitalización dramática y contundente del mito de Godzilla que además tuvo un segundo pase por cines, por tiempo muy limitado, en una versión en blanco y negro que canaliza todavía mejor el espíritu de su genuina inspiración, la 'Japón bajo el terror del monstruo' que dio el pistoletazo de salida a los desmanes del mítico saurio radioactivo. Una obra maestra en una versión única.

En Netflix el 1 de agosto

Rebel Moon - The Director's Cut

Las dos películas de 'Rebel Moon' no fueron, quizás, el éxito arrollador que esperaban Netflix y Zack Snyder, y este refrito de 'Star Wars' con la estética oscura y grasienta del director no recibió los parabienes de público ni crítica. Pero si te gustaron, agosto va a ser tu Navidad particular, porque llegan los montajes del director, calificados R, bien repletitos de sangre y contenido para adultos y con casi dos horas más de metraje en total.

En Netflix el 2 de agosto

Kaos

Seamos honestos: no tenemos ni idea de qué esperar de 'Kaos', la comedia de fantasía teológica que estrena Netflix a finales de agosto, pero sí sabemos que Jeff Goldblum está a bordo, así que ahí nos van a tener sin ningún tipo de complejos. Goldblum da vida nada menos que Zeus, que una mañana descubre una arruga en su frente. Creyendo que es el presagio de una antigua profecía que predice su destrucción, Zeus se convence de que su caída se acerca, y es muy cierto: en la Tierra los humanos se están rebelando contra su todopoderosismo.

En Netflix el 29 de agosto

Terminator Zero

Las últimas películas del robot asesino (o ángel de la guarda) del futuro no han sido especialmente satisfactorias, pero este nuevo anime de Netflix parece partir del lore inventado por James Cameron más jugoso y que más nos interesa: el relacionado con el sociópata metálico de la primera película. Dejamos a un lado a Saraj y John Connor y nos vamos a 1997, año al que la Resistencia del futuro envía a un soldado. Su misión: proteger a un científico que está diseñando una inteligencia artificial capaz de contrarrestar a Skynet antes de que llegue el Día del Juicio. Acción, violencia y retrofuturismo para una cita cyberpunk imprescindible.

En Netflix el 29 de agosto

Batman: El cruzado enmascarado

Déjate de películas: la animación ha sido, desde los tiempos del Superman de los Fleischer, la mejor forma de plasmar con fidelidad el dinamismo, la imaginación y la escala de los superhéroe. Por eso la serie de animación de Batman de los noventa en la mejor adaptación del personaje y por eso esta nueva versión exclusiva de Prime Video nos tiene entusiasmadas: recoge el legado estético de aquella y la trae a los nuevos tiempos. En el equipo creativo hay nombres tan prometedores como J.J. Abrams, Matt Reeves, Bruce Timm y Ed Brubaker, así que este agosto promete llegar enmascarado (pese al calor)

En Prime Video el 1 de agosto

El señor de los anillos: Los anillos de poder

El tráiler de la Comic-Con de la ambiciosa serie de Prime Video basada en los libros de Tolkien, 'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder' nos ha dejado claro un par de cosas: que Galadriel va a ceder a la tentación de calzarse un anillo de poder y mejor aún, que Sauron va a ser uno de los protagonistas absolutos de esta temporada. Mucho mejor: un enfoque fresquito para una serie que, todo apunta, mejorará su lujosa temporada previa.

En Prime Video el 29 de agosto

Action

87North, la productora creada por ex-especialistas que han firmado películas como 'John Wick', 'Atómica, 'Deadpool 2' o esa reciente y fabulosa carta de amor a la profesión que es 'El especialista', está detrás de este documental de seis episodios donde el equipo de especialistas de la casa cuentan sus vidas, aficiones y accidentes. Dobles de las principales estrellas del mundo y responsables de toda la magia del mejor cine de acción, el documental repasa los secretos de sus rodajes y los sacrificios que tienen que afrontar. Movistar Plus+ completa el estreno con una programación especial de grandes películas de acción.

En Movistar Plus+ el 12 de agosto

Cuando acecha la maldad

Llevamos una espectacular racha de estrenos en la que se suceden extraordinarias películas de terror, que indagan en los rincones más oscuros de la especie humana. Este estreno de Movistar Plus+ es uno de los mejores ejemplos recientes del género, y viene firmado por el notabilísimo director argentino Demián Rugna ('Aterrados'), con el que ganó el premio al Mejor largometraje en Sitges 2023 aunque aterrizó en cines hace escasos meses. En un remoto pueblo argentino, dos hermanos descubren a un hombre poseído a punto de dejar salir todo el mal que guarda en su interior.

En Movistar Plus+ el 14 de agosto

Rick y Morty: El anime

Mientras esperamos a la siguiente temporada, tenemos el mejor interludio posible: 'Rick y Morty' en versión anime. Mantiene intactas toda la acidez y ritmo frenético de la serie clásica, e incluso muchos de sus argumentos (mientras Rick se relaja en un pseudomundo entre multiversos, Summer ayuda a Beth Espacial a luchar contra la Federación Galáctica y Morty se enamora de una misteriosa chica que resulta ser un ser atemporal), pero apretando las tuercas estéticas para recordarnos a la animación japonesa. ¿Guiño gratuito o exploración de las narrativas del anime? Habrá que esperar a mediados de agosto para saberlo.

En Max el 16 de agosto

The Bear - T3

Más allá de la evolución lógica de la serie, hay un gran salto entre la segunda temporada y la tercera de la que es una de las series más prestigiosas del streaming actual: es el tiempo que ha pasado de ser un secreto de culto y una serie para gourmets (valga la redundancia) a convertirse en un multipremiado artefacto muy cercano al mainstream. Sus protagonistas, Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, se han convertido en estrellas. Y las opiniones que nos llegan acerca de esta tercera temporada es que la serie ha perdido algo de su punch inicial al convertir el antro de bocadillos inicial en un restaurante de prestigio. Este mes de agosto podremos formarnos nuestra propia opinión.

En Disney+ el 14 de agosto

Solo asesinatos en el edificio - Temporada 4

Una de las series más refrescantes y entrañables de la parrilla recibe ya su cuarta temporada, dando un giro a su ambientación habitual: nuestros tres protagonistas, los infatigables Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez viajan a Hollywood porque un estudio quiere adaptar su podcast al cine. La temporada más cargada de estrellas hasta el momento incluirá apariciones de Meryl Streep, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani o Melissa McCarthy.

En Disney+ el 27 de agosto

Sangre en los labios

Una de las películas más singulares e inclasificables del año, a medio camino entre David Lynch, una película de superheroínas tronadas dirigida por Russ Meyer y una especie de versión de las primeras películas policiacas de los hermanos Coen pero en código guarrísimo. Dirige Rose Glass, que ya sorprendió con 'Saint Maud', y aunque no teníamos dudas de que Kristen Stewart es un icono absoluto, el auténtico descubrimiento de la película es Katy O’Brian como la culturista homeless con la que Stewart inicia una tórrida relación marcada por la calentura y los anabolizantes. Redondea la función un espectacular Ed Harris en absoluto modo goblin.

En Filmin el 9 de agosto

Knuckles

Después de las dos primeras y muy taquilleras películas de 'Sonic the Hedgehog', tenemos un primer spin-off en forma de serie que mantiene el tipo en lo visual muy dignamente. Seguiremos a Knuckles en un viaje de autodescubrimiento cuando acepta entrenar a Wade como su protegido y enseñarle los caminos del guerrero Echidna. Idris Elba vuelve para poner voz al protagonista y Jeff Fowler, director de las películas, se encarga también de supervisar la serie.

En SkyShowtime el 9 de agosto

