YouTube probó a limitar el 4K a los usuarios de pago. Era un experimento, y no le ha gustado mucho

Hace tan solo un par de semanas nos hicimos eco del último experimento que YouTube estaba llevando a cabo en la plataforma: limitar la resolución 4K a los usuarios de pago, esto es, a los suscriptores de YouTube Premium. Las críticas, por supuesto, no tardaron en llegar, y ahora YouTube ha reculado.

Tal y como ha confirmado la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter, el experimento ha sido "totalmente cancelado" y los usuarios debería ser capaces de "acceder a resoluciones 4K sin la membresía Premium".

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's