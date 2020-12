Viejas rencillas: en Apple TV+ se iba a hacer una serie sobre Gawker, pero Tim Cook se enteró y la serie ha sido cancelada

Hace meses que se sabía que el plan de Apple TV+ era el de crear una nueva serie televisiva titulada 'Scraper' que iba a contar la historia de Gawker Media, una de las editoriales que convirtió a los blogs profesionales y verticales en un negocio de éxito.

Sin embargo Tim Cook se enteró del proyecto y según fuentes cercanas a ese desarrollo "expresó una clara visión negativa sobre Gawker" que han acabado provocando que la serie se haya cancelado y el responsable de liderar el proyecto, Layne Eskridge, también ha dejado la empresa.

El último capítulo de la guerra entre Gawker y Apple

Este pequeño escándalo y esa particular guerra entre Tim Cook y Gawker viene de lejos. Esta editorial era la casa bajo la que se publicaban medios como Gizmodo, y sus redactores se convirtieron en persona non grata para la compañía de Cupertino cuando aprovecharon aquel célebre despiste de uno de sus empleados y consiguieron un iPhone 4 antes de que se presentara en 2010.

Aquello ya tensó la cuerda al máximo en la relación entre Apple y Gizmodo, pero las cosas no iban bien desde que Gawker descubriera públicamente en 2008 que Tim Cook era gay, seis años antes de que él lo confirmase oficialmente.

Según la noticia de The New York Times, 'Scraper' ahora es un proyecto en busca de nueva casa, y lo cierto es que no está exento de polémica teniendo en cuenta la singular historia de una editorial que publicó muchas exclusivas muy delicadas hasta que una de ellas —la célebre historia sobre Hulk Hogan— acabó provocando una demanda financiada por Peter Thiel que causó la caida de la editorial.

La situación sorprende doblemente: que Apple aceptara un proyecto así teniendo en cuenta su relación con Gawker era extraño, pero también lo es el hecho de que quien haya provocado la cancelación haya tenido que ser (supuestamente) Tim Cook por no haberse enterado antes y simplemente no haberlo puesto en marcha en primer lugar.

