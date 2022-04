Reddit Place se ha convertido en un enorme campo de batalla entre los streamers españoles y franceses

Ayer hablábamos de Reddit Place, esa inocentada que ha tenido a medio internet luchando y troleando a golpe de píxel. Este particular lienzo digital acabó convirtiéndose en campo de batalla entre los streamers franceses y los españoles, que no paraban de trolearse y de borrar los logos y banderas de unos y otros. La singular guerra de píxeles ha servido para demostrar el poder e influencia de los streamers y cómo hemos pasado de grandes redes sociales a una internet fragmentada.

Cómo funciona Reddit Place. Cualquier usuario registrado en Reddit que accediese a r/Place podía cambiar un píxel (con 16 colores distintos como opción) de ese gigantesco lienzo, pero solo podía hacerlo cada cinco minutos: el sistema te hacía esperar para que las creaciones tuvieran tiempo de asentarse.

No muchas duraban demasiado, y las comunidades que se iban formando unían esfuerzos y se coordinaban para eliminar un diseño anterior y colocar el suyo: cuantos más usuarios tenías, más grande y rápido podías crear tu imagen en Reddit Place y luchar por manterla allí.

Twitch, Twitter y Discord como plataformas para "luchar". Las comunidades de usuarios que como decíamos unían esfuerzos comenzaron a unirse en subreddits. En r/trees lucharon por llenar cierto espacio con una gran hoja de marihuana, mientras que en r/ukraine se orquestó la creación de una gran bandera ucraniana. No podía faltar r/starwars con la recreación de un famoso poster de la saga. Y así otros muchos —como el dedicado a la bandera española y sus símbolos, r/esPlace— que se iban dejando mensajes en esos subforos para organizarse.

Pronto se vio cómo había herramientas aún más potentes para coordinar a esas comunidades, como por ejemplo Discord. La cosa pronto fue a más, y los streamers se unieron a la batalla aprovechando sus gigantescas comunidades de seguidores para promocionar esfuerzos que planteaban enfrentamientos de todo tipo.

Esto es la guerra (de píxeles). El éxito de la iniciativa estaba siendo tal que en Reddit decidieron ampliar el mural para dar cabida a más creaciones de los usuarios. Eso fue aprovechado por streamers como el francés Kamet0, que intentó reservarse un enorme espacio en la esquina inferior izquierda gracias a su comunidad de seguidores, que en Twitch es de 1,3 millones de usuarios. Este streamer indicaba en su vídeo de ayer cómo los frances estaban "en guerra contra el mundo en r/Place".

Aquello no sentó bien a otras comunidades que veían necesario que el lienzo estuviera más repartido. La comunidad hispana unió fuerzas y en ese momento comenzó la actividad "bélica" de streamers como Ibai Llanos, elRubius o Auronplay, que trataban de coordinar a sus usuarios para plantar cara a los usuarios franceses. A pesar de ser más, no lograban recuperar el espacio ocupado por los usuarios frances. ¿Por qué? Fácil.

Bots. Se descubrió que los franceses estaban usando bots: se estaban creando cuentas nuevas en Reddit con nombres con un formato muy similar, pero además estos streamers estaban usando scripts que facilitaban que sus seguidores recuperaran el terreno perdido si los usuarios hispanoparlantes trataban de ganar esas batallas por esos "territorios".

BTS ARMY ATTENTION! 🇺🇲 | Please help in r/place! In exchange, the biggest streamers of Spain will stream the next BTS single.



We are trying to defend the reddit community from the French bots taking up much space. Lets Paint together #BTSARMY #BTSARMY pic.twitter.com/xJVsmuP6AV