La preinstalación de YouTube Music en móviles Android es el último ataque de Google contra Spotify

Hasta no hace mucho no había quien le tosiera a Spotify. Apple ha logrado recuperar buena parte del terreno perdido gracias a Apple Music y a su integración en el iPhone y el ecosistema de servicios de la empresa, y ahora Google parece querer también apostar por fin por un segmento que se le seguía escapando entre los dedos.

La última estrategia de Google consiste en preinstalar YouTube Music en todos los nuevos móviles que se lancen a partir de ahora con Android 9 Pie o con Android 10.

Compitiendo desde una posición mucho más fuerte

El competidor de Google para Spotify estará por tanto mucho más presente desde el primer momento para cientos de millones de usuarios en todo el mundo, y ahora solo queda resolver un problema: que YouTube Music convenza a esos usuarios de que paguen por él. Hay papeletas para que lo haga, por cierto.

En el blog oficial de Google sus responsables explicaban la decisión y aludían a las opciones de YouTube Music para convertirse en compañero musical en cualquier parte, incluida esa "música difícil de encontrar" que YouTube presume de tener frente a otras plataformas de streaming.

Este servicio desplaza por tanto a Google Play Music, que hasta la fecha llegaba también preinstalado en dispositivos Android. Esta herramienta seguirá disponible en la tienda Google Play si queremos descargarla, pero dejará de estar preinstalada en los móviles que aparezcan en el mercado a partir de ahora.

Google y su YouTube Music quieren su trozo de pastel

El segmento del streaming de música se ha convertido en uno de los más competitivos del ámbito del entretenimiento, y aunque Spotify lleva ventaja otras plataformas llevan tiempo aprovechando su oportunidad en este mercado.

En esa gráfica YouTube Music estaría bastante más abajo: el mayo de 2019 contaba con 15 millones de suscriptores según Bloomberg.

La que más ha crecido en ese aspecto en Apple Music, que en junio de 2019 superó los 60 millones de suscriptores de pago cuando Spotify había sobrepasado los 100 millones algo antes, en abril.

YouTube Music está muy lejos aún de esas cifras. En mayo de 2019 contaba con 15 millones de suscriptores de pago según fuentes citadas en Bloomberg, y en Google tienen un reto importante si quieren triunfar con YouTube Music por varios motivos.

Pros y contras de YouTube Music

En primer lugar, porque la aplicación, al menos en España, genera muchas quejas y malas críticas. El nombre no ha ayudado: "YouTube Music" hace pensar en un servicio que tendrá todas las ventajas de YouTube pero aplicadas al mundo musical, y esto no es así. Por ejemplo, no es posible escuchar música en segundo plano salvo que no seas suscriptor de pago.

Eso choca con esa filosofía del todo gratis que nos ha ofrecido YouTube desde sus inicios. En YouTube Music eso cambia y se "capan" algunas opciones como las de la reproducción en segundo plano. La madurez del servicio de Spotify es también un punto difícil de rebatir, pero YouTube Music tiene sus papeletas.

Por ejemplo, el hecho de que si pagamos por la suscripción no aparecera publicidad. Y cuando decimos que no aparecerá, es que no lo hará ni en YouTube Music ni en YouTube. Nos libramos por tanto de anuncios tanto en streaming de audio como en los vídeos que podamos ver en YouTube (además de tener acceso a YouTube Premium).

A ello se le añaden opciones llamativas como un catálogo singular en el que se incluyen conciertos, conciertos a capella y música de artistas independientes que suelen promocionar de forma especial sus canales en YouTube y que estarán disponibles en YouTube Music.

El sistema de recomendaciones de YouTube Music es también una adaptación del de YouTube, de modo que si os parece que ese algoritmo funciona bien con vídeos, sus prestaciones también os satisfarán en el caso del audio. La capacidad de intercambiar entre versión "solo audio" o ver además el videoclip si nos interesa en parte del catálogo musical es también llaamtivo y diferencial frente a Spotify.

El servicio ha ido además adaptando características de sus competidores, y ha ido añadiendo listas de reproducción generadas en base a estados de ánimo y también otras como la de Lanzamientos que se anunció hace un mes o las nuevas 'Discover Mix' que son la adaptación de las 'Descubrimiento semanal' de Spotify.

Hay desde luego margen de maniobra para que YouTube Music mejore, y las críticas son frecuentes en el subrredit dedicado a esta plataforma. Uno de sus usuarios hacía un buen resumen de las ventajas y desventajas del servicio, y apuntaba a opciones necesarias como mejores opciones sociales para seguir a usuarios o, por ejemplo, una aplicación de escritorio para usuarios de ordenadores, y no de móviles.

Puede que la preinstalación de YouTube Music en los nuevos móviles con Android sea sin duda un paso importante para tratar de convencer a los usuarios de que prueben la herramienta, pero en Google tienen aún mucho trabajo por delante para tratar de lograr que su servicio sea claramente superior a Spotify y a otras alternativas.