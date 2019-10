El nuevo gran negocio de algunos medios de comunicación: vender tecnología (a otros medios)

"La industria de los medios de comunicación se está convirtiendo, poco a poco, en un subsector de la industria tecnológica". Así explicaba la experta internacional en digitalización de compañías Lucy Küng la difuminación actual de las barreras entre el contenido y la tecnología, ante un auditorio repleto de más de 200 profesionales y académicos en periodismo. La investigadora no solo se refería a la demanda de contenidos periodísticos atractivos por parte de las grandes plataformas como Facebook o Google.

Los medios de comunicación, tradicionalmente volcados en su labor editorial, se están viendo obligados a innovar en el área tecnológica para responder a las nuevas demandas de sus usuarios. Estos procesos tienen como resultado herramientas como aplicaciones, bots o sistemas de gestión de contenidos (CMS), entre otras soluciones, que acaban marcando la diferencia entre competidores. Por ello, son codiciadas por otros medios y, en ocasiones, acaban siendo comercializadas para generar vías de ingresos alternativas en las empresas propietarias.

En Xataka, analizamos esta tendencia de mercado centrándonos en los CMS. Estos casos son los más llamativos por el elevado coste económico que suponen las operaciones y las profundas consecuencias que tienen para las empresas que los adquieren. Además, revisten una evidente actualidad, ya que grandes cabeceras españolas como El País y La Razón están inmersos en procesos de migración a un nuevos sistemas de gestión de contenidos. Concretamente, ambos han optado por Arc Publishing, desarrollado por The Washington Post.

Poseer un sistema de gestión de contenidos potente se ha convertido en una necesidad indispensable para todos los medios de comunicación que pretenden tener una presencia digital destacada. De esta herramienta dependen los fundamentos de las páginas web, como son la estructura, la apariencia, la navegación, la estabilidad y la seguridad, así como otras funcionalidades más avanzadas.

Según han señalado diversos estudios especializados, los efectos de estas tecnologías no se limitan al producto periodístico, sino que también potencian ciertos aspectos organizativos de las compañías. Mediante el empleo de un CMS eficaz, aumenta la productividad de los trabajadores, se automatizan tareas, se agilizan los flujos de trabajo y mejora la gestión y la transmisión de los conocimientos.

Sin embargo, esta tecnología resulta cara. Crear un sistema propio, totalmente adaptado a las necesidades del medio, requiere multitud de recursos humanos. El experto en periodismo digital José Manuel Rodríguez explica que los equipos técnicos de desarrollo y mantenimiento del CMS suelen necesitar de un director técnico, un jefe de sistemas, un jefe de desarrollo, administradores de sistemas, analistas y programadores.

El medio español El Confidencial empezó a utilizar su CMS propio en 2013. José Antonio Sánchez, consejero delegado del grupo propietario de la cabecera, Titania Compañía Editorial, cifraba la inversión en torno al medio millón de euros, en un trabajo científico publicado en 2016. En la actualidad sigue existiendo en la redacción el equipo Titania, un grupo de profesionales encargado del mantenimiento de la plataforma, por lo que se entiende que la cuantía ha aumentado a lo largo de los años.

Por ello, la mayoría de las compañías mediáticas optan por contratar servicios tecnológicos externos. Se sacrifica un alto grado de flexibilidad, velocidad adaptativa y personalización a cambio de asumir un coste fijo, que varía en función de los planes de suscripción. Aunque en muchos casos este precio es elevado, suele ser asumible, al ahorrar recursos humanos destinados al mantenimiento a largo plazo.

Wordpress es el CMS más popular en todos los ámbitos. El informe W3Techs revela que casi el 35% de las páginas de internet y más del 60% de las webs con CMS se sustentan en esa tecnología. Se trata de un servicio de 16 años de antigüedad, de carácter casi gratuito, pues supone una inversión de menos de 100 euros al año en concepto de hosting y dominio.

Wordpress es un sistema sencillo que cuenta con plugins para casi todo, de acuerdo con el experto en CMS Jorge Mediavilla. Sin embargo, adolece de otras ventajas de las que sí gozan los CMS propietarios, como una gran flexibilidad o un sistema exhaustivo de gestión de roles. Sus características provocan que haya sido elegido para arrancar las webs de algunos medios, como Jotdown, El Independiente, o los internacionales Techcrunch y Chicago Sun Times.

Una alternativa frecuente para algunos de los grandes medios de comunicación en España es bCube Publisher, un CMS creado por Bitban Technologies hace ya una década. Utilizado por marcas como Mediaset, Atresmedia, eldiario,es, El Español o Vozpópuli, entra en la liga de los grandes CMS, con potentes características de edición, gestión de usuarios, roles y plantillas, y un precio mayor, acorde con sus prestaciones.

Sin embargo, la gran batalla por convertirse en el CMS de referencia entre los medios se libra entre dos gigantes: Arc Publishing, de The Washington Post, y Chorus, propiedad del grupo Vox Media. Ambas provienen del seno de empresas mediáticas contrastadas, por lo que ofrecen entornos de publicación inmejorables para otras cabeceras.

Chorus es el más antiguo de los dos, pues fue creado en 2012, aunque no empezó a comercializarse hasta el año pasado. Arc se gestó en 2013, coincidiendo con la compra de The Washington Post por parte de Jeff Bezos, y salió al mercado solo un año más tarde. Durante su periodo de existencia, ambas han cosechado buenos resultados y la tendencia sigue al alza.

Actualmente, ambas firmas pugnan por la misma oportunidad de mercado, pero su aproximación se ha producido por caminos opuestos. Vox Media empezó ofreciendo a otros grupos la tecnología Concert, un mercado de publicidad que ahora forma parte del paquete de Chorus. Por su parte, Arc arrancó su andadura ya como CMS, y posteriormente ha ido añadiendo funcionalidades, como el marketplace Zeus, que apunta a competir con gigantes tecnológicos como Google Adsense.

Según un análisis publicado por Digiday en julio, existen algunas diferencias en las características y la orientación de las herramientas, pese a su similitud. Mientras que Chorus no incluye recursos para habilitar las suscripciones de usuarios, sus posibilidades para la creación de comunidades son más potentes que las de su competidor.

Por otra parte, aunque estos CMS son útiles para cualquier firma con necesidades de publicación digital, Chorus y Arc apuntan ahora hacia diferentes sectores. El primero se mantiene centrado en atraer compañías de medios de comunicación digitales. En cambio, el segundo ha redoblado su atención en captar otro tipo de marcas fuertes. De hecho, en septiembre de 2019 se ha publicado su acuerdo con su primer cliente no mediático: el gigante energético BP.

Arc Publishing se está convirtiendo poco a poco en el nuevo estándar de publicación en el mercado de los medios, de acuerdo con el analista José Manuel Rodríguez. Más de 600 sitios web utilizan ya esta tecnología, entre los que se encuentran cabeceras de la talla de The Boston Globe, Los Angeles Times y Chicago Tribune, en Estados Unidos, y ahora El País, el diario As y La Razón, en España.

No existen datos económicos precisos sobre los réditos conseguidos hasta ahora por el CMS, aunque sí ha trascendido que la herramienta todavía no es rentable. Sin embargo, se espera que en el medio plazo alcance la cifra de los 100 millones de dólares en ingresos y se establezca como tercera vía para la compañía, tras la publicidad y las suscripciones. El cálculo se basa en la tendencia en las ventas, que se duplicaron entre 2016 y 2017, y se duplicaron en el siguiente ejercicio.

Así lo ha expresado Shailesh Prakash, vicepresidente de producto de The Washington Post, en declaraciones para Bloomberg. En ellas, también ha explicado que Arc Publishing depende de una estructura de más de 250 trabajadores, encargados de desarrollar y mantener la herramienta, así como de ofrecer servicios de personalización y atención técnica a los clientes.

Everything you need right out of the box? You betcha. Chorus comes with a suite of intuitive publishing and data tools that effortlessly support your storytelling, from mobile video to features and everything in between. pic.twitter.com/FrM8bONA2w