Meta enriquece los grupos de Facebook y hace que se parezcan más a Discord con opciones y personalización extra

Más golpes de efecto por parte de Meta, compañía madre de Facebook, después de revelar el cambio de nombre y el borrado de los datos faciales de más de mil millones de personas. Ahora la empresa anuncia un aluvión de novedades para los grupos de Facebook, buscando ponerlos al día y hacerlos más atractivos para los usuarios frente a alternativas como Discord o los grupos de mensajería instantánea.

Subgrupos, colectas, mensajes de bienvenida y premios

Las novedades abarcan muchos aspectos de esos grupos, y se nota que en Facebook quieren que se conviertan en un punto de encuentro para personas que tengan algo en común. Todo centrado, por supuesto, en la experiencia desde la aplicación móvil.

1b/ Use feature sets to select preset collections of post formats, badges, admin tools and more that can be turned on for their group with one click, so that communities can engage in the ways they want. pic.twitter.com/r0f6sUMXln — Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) November 4, 2021

Para empezar, los administradores podrán personalizar los grupos con imágenes de fondo y estilos de letra que se adecuen a su temática. Cada detalle se podrá cambiar individualmente, aunque habrá "paquetes" de estilo para quien no quiera complicarse demasiado.

1d/ Create a unique greeting message and share group rules that new members will automatically receive when they join a group, so they can develop a sense of belonging sooner. pic.twitter.com/5qovNWeDTY — Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) November 4, 2021

Los grupos también podrán incluir mensajes de bienvenida (y una lista de normas) que aparecerán en la pantalla de los nuevos miembros, así como premios que los administradores podrán entregar a aquellas personas que hayan contribuido con algo especial. Un chat reservado a administradores y moderadores también ayudará a organizar mejor un grupo con muchas personas.

2/ We’re testing the ability for admins to create subgroups within their groups for specific topics, regions or occasions, that can be managed in one place, so that members can more easily go deeper on what they care about. pic.twitter.com/7myDsdDNlU — Alexandru Voica (alexvoica.eth) 💀 (@alexvoica) November 4, 2021

Otro punto interesante son los subgrupos: los administradores podrán establecer pequeños grupos internos focalizados en temas más concretos para repartir mejor la conversación acerca de algo. Y opcionalmente esos subgrupos podrán ser de pago, para crear rincones premium si es lo suficientemente atractivo para los usuarios. También habrá la posibilidad de crear colectas de dinero entre todos los miembros del grupo para una causa que decidan los miembros.

Suena, en resumen, a mucha más interactividad y organización para que un buen grupo de personas se sienta cómodo en esos grupos de Facebook. Ahora la pregunta que nos queda es saber cómo los usuarios responderán a esto.