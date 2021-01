Megadede ahora es Playdede: los antiguos administradores recuperan el apellido 'dede' en un nuevo portal

El apellido 'dede' ha acompañado a algunas de las webs de descargas más populares de España desde hace años. Inicialmente fue Pordede, pero, desde que cerró, varias han recogido su testigo. Primero fue Plusdede y hasta septiembre de 2020, estaba Megadede. Sin embargo, repentinamente se anunció que el portal de enlaces a películas y series por streaming cerraba indefinidamente. Hasta ahora, cuando los antiguos administradores de la web de Megadede han decidido reabrir el portal bajo el nuevo dominio Playdede.com.

La apertura inicial de la nueva web está prevista para el próximo 1 de febrero. Desde Xataka hemos podido hablar con los responsables para conocer los cambios que trae respecto a Megadede y qué planes tienen los administradores para aprovechar uno de los apellidos más populares entre las webs de este estilo.

De Megadede a Playdede

Las diferencias entre los dueños del dominio de Megadede y los administradores del portal son la base para entender la apertura del nuevo portal Playdede.

En septiembre de 2020, la web heredera de Pordede y Plusdede anunció que llegaba a su fin. Para entender el movimiento debemos conocer las dos partes implicadas; por un lado los dueños del dominio de Megadede.com y por otro lado los administradores del portal web de Megadede. Estos últimos son quienes ahora abren Playdede.

Sobre los motivos del cierre de Megadede, los administradores apuntan que fue una combinación de "pérdida de tráfico y una decisión sin más", aunque también explicaron que previamente los dueños del dominio les comunicaron que "les estaba persiguiendo la Justicia en Sudamérica". La nueva web mantiene la idea de un portal de enlaces para ver series y películas por streaming, pero son ahora los administradores quienes también están a cargo del dominio.

Los responsables del nuevo portal acusan a los dueños del dominio de Megadede de despreocuparse de su propio portal.

Los dueños de Playdede y antiguos administradores de Megadede explican que intentaron mediar para la venta del dominio: "se llegaron a intentar mediar entre diversas ofertas por él. Incluso llegando a ofrecer 10 o incluso 20 mil euros, cifra que estos pedían por el antiguo dominio de Megadede.com, pero se desentendieron completamente".

"También se ofreció al equipo de administración publicitar ahí (en el dominio de Megadede) nuestra posible nueva web, pero la última conversación con los dueños después del enésimo desplante y lo que hicieron con los usuarios provocó básicamente la pérdida de contacto", explican. En el momento de escribir estas líneas, la web de Megadede ofrece un mensaje de despedida, apuntando a otros dominios similares, pero no a la nueva Playdede. "Ni minidede ni ninguna web era oficialmente la continuación llevada por ellos. Simplemente se les daban salidas a los usuarios para seguir viendo series", explican.

El dominio de Megadede no enlaza todavía a la nueva web, pero sí a otras similares.

En Playdede están implicados los dos antiguos administradores de Megadede, pero gestionado por desarrolladores diferentes y un tercer administrador. "Todos somos socios al mismo nivel, aunque el desarrollo y el arranque lo ha gestionado el nuevo administrador", explica uno de los responsables.

En Playdede están implicados los dos antiguos administradores de Megadede, pero los dueños del dominio y la base de datos de Megadede ya no están a cargo.

"Queríamos dar una opción más a la gente que se quedó descolgada con el cierre de Megadede y así lo hicimos", explica el nuevo administrador, que no había pertenecido al grupo que sí gestionaba Megadede.

Los perfiles en redes sociales de Megadede y los grupos asociados al portal, ahora hacen referencia a Playdede. Y es que estos fueron abiertos por los administradores web y no los dueños del dominio. "Se han fusionado las redes de Twitter, Telegram y Discord", explican desde Playdede.

Uno de los puntos más conflictivos del traspaso de Megadede a Playdede está en las cuentas y las listas de episodios y películas. Playdede obliga a crear una nueva cuenta, pero permite recuperar el contenido de Megadede a través de las listas CSV.

Durante dos meses, los administradores de Megadede estuvieron avisando a los usuarios que descargasen el archivo CSV de sus listas para facilitar el traslado. Aquellos usuarios que no lo hicieran, tienen que empezar desde cero. Sin embargo, aquellos que tuvieran el archivo CSV sí podrán hacer el traslado. Esto es debido a que los administradores podían contactar con los usuarios de Megadede, pero no acceder a la base de datos.

Durante dos meses pidieron a los usuarios de Megadede que descargasen su listado de series en un archivo CSV para poder facilitar la migración.

"Inicialmente se hará algo básico, aunque más atractivo que la anterior web visualmente. Pero como aquí no hay problemas de comunicación, como con los anteriores, y el equipo está más unido y preocupado por el usuario, se irán sucediendo cambios para tener tanto mejores funciones para los usuarios como para los moderadores y administradores, cosa que antes no teníamos y desde arriba no se pretendió nunca hacer", apuntan.

Tanto la empresa de alojamiento de Playdede, como los servidores físicos como tal, se encuentran alojados en Ucrania, según explica uno de los administradores.

"Queremos que socialmente sea parecido a Megadede. Permitir algo de comunidad con las series y películas, con los comentarios y discusiones habituales en capítulos", aseguran. Habrá que esperar para conocer qué ocurre con esta nueva web y si finalmente acaba con el mismo destino que los anteriores portales con el apellido 'dede'.

