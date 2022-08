Intentando entender el lío que ha montado Renfe con la venta de los abonos gratuitos: qué se puede comprar, qué no y dónde

Tarjeta Plus: entre 30 y 50 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones. Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante: 10 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones. Tarjeta Plus 10-45: 10 viajes de ida o vuelta indistintamente. Siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones.

validez y utilización de los abonos